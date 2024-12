Mbappé : Le Real Madrid se déchire en interne !

Pierrick Levallet

Depuis qu’il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé ne semble pas être lui-même. L’international français peine à se montrer à la hauteur des attentes dans la capitale espagnole. L’ancien de PSG déçoit de plus en plus. Le club madrilène commencerait d’ailleurs à se déchirer en interne au sujet de l’attaquant de 25 ans.

Kylian Mbappé semble totalement désemparé au Real Madrid. Alors qu’il a réalisé son rêve en signant chez les Merengue cet été, l’international français s’attendait à une première partie de saison plus radieuse. Mais rien ne se passe comme prévu pour l’ancien du PSG. Il faut dire que l’attaquant de 25 ans n’est plus que l’ombre de lui-même en ce moment.

Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid

Kylian Mbappé n’évolue pas vraiment à son meilleur niveau et déçoit même de plus en plus au Real Madrid. Le champion du monde 2018 ne parvient pas à redresser la barre et semble même au fond du trou au sein du club madrilène. Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers.

Son cas divise chez les dirigeants madrilènes

Mais en interne, le cas Kylian Mbappé commencerait à diviser. D’après les informations de Relevo, deux clans se seraient formés chez les dirigeants du Real Madrid. Certains estimeraient que Kylian Mbappé finira par retrouver son véritable niveau et qu’il ne s’agirait que d’une question de temps avant qu’il ne brille à nouveau. Les autres, en revanche, penseraient que les belles années de l’attaquant de 25 ans sont désormais derrière lui, et que le PSG en a bien profité. Reste maintenant à voir auquel des deux camps Kylian Mbappé donnera raison.