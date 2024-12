Real Madrid : Mbappé victime d’une grosse dépression ?

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Kylian Mbappé depuis quelques semaines. Après un début de saison plutôt mitigé, l’ancien du PSG a commencé à faire l’objet de critiques au Real Madrid. Résultat, l’attaquant de 25 ans semble avoir plongé dans une sérieuse dépression de laquelle il n’arrive pas à sortir dans la capitale espagnole.

Si Kylian Mbappé pensait vivre un conte de fée en signant au Real Madrid cet été, la réalité est toute autre. L’attaquant de 25 ans a commencé à faire l’objet de quelques critiques après un début de saison plutôt mitigé. Et les dernières semaines n’ont pas arrangé les choses, au contraire. Les mois d’octobre et novembre n’ont fait qu’accentuer le calvaire de l’ancien du PSG.

Mbappé au fond du trou ?

Résultat, Kylian Mbappé a perdu le sourire ces dernières semaines comme le rapporte MARCA. Et le match contre Liverpool, où il avait l’occasion de briller en l’absence de Vinicius Jr, n’a fait que l’enfoncer un peu plus au fond du trou. Pointé du doigt pour les mauvais résultats du Real Madrid dernièrement, Kylian Mbappé n’est plus que l’ombre de lui-même et n’entrevoit pas encore le bout du tunnel. Une grosse dépression, de laquelle il n’arrive pas à sortir, semble frapper le champion du monde 2018.

Le Real Madrid croit encore en lui

Le Real Madrid espère toutefois que Kylian Mbappé saura remonter la pente rapidement. Le club madrilène le considère comme fondamental pour la suite de la saison et compte énormément sur lui. Ses coéquipiers et le staff technique ne cessent d’ailleurs de pousser l’ancien du PSG afin de tirer le meilleur de lui.