Real Madrid : Mbappé se fait clasher sur l’alcool !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La série noire continue pour Kylian Mbappé. Face à Liverpool en Ligue des champions mercredi soir, le joueur français a offert une nouvelle performance insipide et les critiques sont de plus en plus nombreuses. Chez nos voisins belges, la situation du champion du monde 2018 est commentée durement, et certains pointent sa consommation abusive d'alcool.

Le calvaire de Kylian Mbappé s’est vu dans toute l’Europe. Le choc entre Liverpool et le Real Madrid a bénéficié d’une forte visibilité, qui a permis au plus grand nombre de se rendre compte de la détresse de l’international français. Sur le terrain, le super-héros tricolore a perdu ses pouvoirs. Sa vitesse, ses dribbles… Plus rien ne lui réussit. Pas même les penaltys, l’un de ses points forts. En Belgique, son cas a été sévèrement jugé par Yannick Loemba, joueur du RFC Liège.

Mbappé se fait dézinguer en Belgique

« Mbappé a atteint un tel niveau de médiocrité face à Liverpool… Je suis un supporter, j’ai regardé le match, j’avais pitié, j’avais honte qu’il soit là. A un moment donné, je n’ai pas compris pourquoi Ancelotti ne le sortait pas. Ce n’est pas normal de le voir des bêtises durant 90 minutes, il n’a fait que des bêtises. Le banc n’a jamais tué personne, ça fait du bien. Parfois, ça te permet de réfléchir et tu reviens un peu plus fort » a confié le joueur.

« Il faut arrêter l’alcool »

Sur le plateau de LN24, Loemba lui a également conseillé de se concentrer sur le football, plutôt que sur les soirées alcoolisées. « On parle de son état mental, mais il ne faut pas oublier que quand les supporters allaient chercher Neymar à la maison, ce garçon aussi était coupable. Tout ça se paye à un moment donné. Il a dit « bien manger, bien dormir », mais aujourd’hui il faut arrêter l’alcool, il faut de l’eau maintenant. Il a un problème, il doit se reposer » a-t-il déclaré.