Vinicius Jr - Ballon d'Or : Nouvel échec en vue pour le Real Madrid ?

Le mois dernier, Vinicius Jr a vécu une terrible désillusion puisqu'il pensait triompher lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Finalement devancé par Rodri, le Brésilien aura toutefois une occasion de se rattraper avec la cérémonie pour le trophée The Best organisé par la FIFA. Mais attention, d'ici la mi-janvier, date de la cérémonie, les choses peuvent changer.

Depuis 2016, la FIFA décerne des prix à la manière du Ballon d'Or pour les meilleurs joueurs de l'année. En 2023, c'est Lionel Messi qui s'est vu attribuer le titre de meilleur joueur et cette année, Vinicius Jr fait encore office de favori. Le Real Madrid ne supportera pas une deuxième humiliation.

Le Real en confiance pour Vinicius

Auteur d'un très bon début de saison, Vinicius Jr a réussi à rebondir après la terrible désillusion du Ballon d'Or. Alors que tout le monde s'attendait à le voir triompher, les dirigeants madrilènes ont dû revoir leurs plans. D'après AS, les choses sont différentes pour cette nouvelle cérémonie. L'attaquant brésilien serait bien plus confiant, tout comme son club. Mais les choses ne sont pas terminées.

Vinicius encore dépassé ?

Le média espagnol précise que Vinicius Jr est le favori légitime à cette récompense et que ce n'est pas parce qu'un joueur a gagné le Ballon d'Or qu'il gagne automatiquement le trophée The Best dans la foulée. Depuis la création de cette cérémonie, il n'y a qu'en 2023 que les lauréats étaient les mêmes. Malgré tout, la perspective de voir Rodri triompher devant Vinicius une nouvelle n'est pas à écarter. Réponse en janvier.