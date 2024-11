Real Madrid - Vinicius : L'erreur fatale de Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En finissant par débarquer au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a accompli son rêve d'enfant. Mais l'attaquant français ne passe pas un début de saison exceptionnel et il éprouve énormément de difficultés à déployer son meilleur niveau. De plus, il n'est pas la seule grande star de son équipe puisque Vinicius Jr a réussi à prendre une nouvelle dimension ces dernières années.

Moins efficace sur le terrain, Kylian Mbappé est en grande souffrance en ce moment. Le Real Madrid n'a pas réussi un début de saison exceptionnel et il n'a pas vraiment arrangé les choses. Il y a deux ans, il avait déjà l'occasion de rejoindre le Real Madrid mais il a préféré continuer un peu au PSG. L'occasion pour Vinicius Jr de monter en puissance et de présenter aujourd'hui de meilleures garanties.

Mbappé éclipsé par Vinicius ?

En étant le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr a réalisé une année grandiose, de quoi se forger un peu plus la réputation de meilleur attaquant du monde. Si Kylian Mbappé avait rejoint le club il y a deux ans comme prévu à l'origine, il n'aurait peut-être pas ce statut à l'heure actuelle. « L'équipe du Real Madrid est bancale sur le match contre Liverpool. Ce qui est complètement fou pour Mbappé, et c'est quelqu'un d'intelligent donc il doit se le dire, c'est que non seulement il a raté le train il y a deux ans et en plus il a laissé les clés du camion à un mec qui est devenu le meilleur attaquant du monde. Il y a 2 ans, Vinicius était quasiment nulle part. Il a laissé la place à Vinicius qui a enclenché le bouton et est devenu l'un des meilleurs au monde. Derrière, il perd Toni Kroos, il a un Luka Modric avec deux ans de plus, il a deux trois blessures dans l'équipe qui fait qu'elle est moins forte que l'année dernière et ils ont une pression abyssale parce que l'année dernière le Real a tout gagné » explique Kevin Diaz dans l'After Foot de RMC.

Mbappé a fait le mauvais choix

En pleine souffrance en ce moment, Kylian Mbappé devra se reprendre assez rapidement pour éviter une déconvenue, lui qui est en plus touché par quelques polémiques. « Donc en fait, il n'y a rien qui va dans son sens. Si tu ajoutes toutes les affaires extrasportives, il ne s'est pas aidé avec son choix cataclysmique de rester au PSG » poursuit Kevin Diaz.