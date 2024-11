Real Madrid : Cauchemar pour Mbappé, une star s’excuse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une performance catastrophique face à Liverpool ce mercredi soir, Kylian Mbappé n’a certainement pas pu empêcher le Real Madrid de subir une défaite cuisante face aux Reds (2-0). Également impuissant face au club anglais, Jude Bellingham a publié un long message d’excuses envers les supporters Merengue ce vendredi.

Un véritable naufrage. Si depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a du mal à se démarquer, la performance de l’ancienne vedette sur la pelouse d’Anfield en Ligue des Champions ce mercredi aura été complètement manquée. Défait par Liverpool (2-0), le club madrilène se retrouve désormais 24ème sur 36 au classement de la C1.

« Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile »

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a tout de même tenté de réconforter Kylian Mbappé, qui traverse une période très compliquée au niveau de sa carrière : « Quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Je pense que pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter et lui donner de l'amour. Ça peut être un manque de confiance, peut-être. Parfois il y a des moments où les choses ne se passent pas bien. L'idée c'est de faire des choses simples, ne pas se compliquer la vie. Il faut être patient avec lui, c'est un joueur exceptionnel ».

« Je dois remercier et m'excuser auprès de tous les Madridistas qui nous ont suivis »

Alors qu’il est également passé à côté de sa rencontre, Jude Bellingham a tenu à publier un message d’excuse sur ses réseaux sociaux. « Toujours un pas en avant et deux pas en arrière en ce moment, une performance et un résultat vraiment décevants malgré le brillant adversaire. Je dois remercier et m'excuser auprès de tous les Madridistas qui nous ont suivis en Angleterre. Il ne sert à rien de s'attarder sur ce que nous ne pouvons plus changer, nous devons rester ensemble et nous pousser les uns les autres dans cette prochaine étape importante de matchs ! Hala Madrid Siempre », a écrit le phénomène anglais sur Instagram.