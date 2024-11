Real Madrid : «Il est énervé», la grande révélation sur Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un penalty manqué face à Liverpool mercredi soir, Kylian Mbappé a encore déçu lors de ce grand rendez-vous européen. L'attaquant français poursuit son adaptation difficile au Real Madrid et il devient difficile de porter mentalement tous ces échecs. Pourtant tout devrait bien se passer puisqu'il a rejoint le club de ses rêves d'enfance. En interne, on annonce un joueur très touché après la défaite de mercredi.

Alors qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Kylian Mbappé a du mal à répondre à cette réputation depuis le début de la saison. Même s'il présente un bilan statistique loin d'être catastrophique, il est trop peu souvent décisif et efficace face au but. Le penalty manqué face à Liverpool ne va pas arranger les choses et la situation pourrait devenir très difficile à gérer pour Carlo Ancelotti.

Malaise avec Mbappé : «Il faut qu’il parle», Riolo lui demande des comptes ! https://t.co/Zp5pywGVh1 pic.twitter.com/beoODKezuN — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

« Il est très énervé »

Forcément déçu après ce nouvel échec face au but, Kylian Mbappé doit éviter à tout prix de sombrer mais il est gagné par la frustration. « Mbappé est triste et a le sentiment d'être redevable au Real Madrid. Il n'est pas désespéré, mais il est très énervé » confie Arancha Rodriguez, une journaliste dans l'émission de El Partidazo de COPE.

Mbappé en grande difficulté

Incapable de régler la mire pour le moment, Kylian Mbappé essaie tant bien que mal d'exister au milieu des critiques. Le capitaine des Bleus a pourtant bénéficié d'une petite période de repos lors de la dernière trêve internationale puisqu'il n'a pas été appelé par Didier Deschamps. A lui de montrer autre chose sur le terrain désormais.