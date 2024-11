Mbappé en plein calvaire à cause du PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est loin de briller au Real Madrid. Pourtant l'attaquant français a rejoint le club de ses rêves et il aurait pu s'épanouir. Ciblé par les critiques et visé par les polémiques, son état mental serait au plus bas en ce moment et pour Predrag Mijatovic, une partie de l'explication vient de sa dernière année au PSG.

Peu efficace sur le terrain et largement visé par les critiques, Kylian Mbappé a subi une nouvelle déconvenue lors de la défaite du Real Madrid face à Liverpool mercredi en Ligue des champions. L'attaquant français a raté un penalty qui aurait permis au club espagnol de revenir à égalité à l'heure de jeu. Toujours en conflit avec le PSG, il montrait déjà quelques signes de fatigue lors de la saison dernière puisqu'il savait qu'il allait partir.

Mbappé plombé par le PSG ?

Alors que cette histoire de salaires impayés n'est toujours pas réglée, Kylian Mbappé subit son mal-être sur le terrain malgré le repos accordé par Didier Deschamps lors de la dernière trêve. « Il faut tenir compte du fait que l’année dernière, lorsqu’il a pris la décision de ne pas renouveler son contrat, il a subi une pression énorme dans sa ville natale (Paris) et dans son pays, une grande partie des supporters étant contre lui » analyse d'abord Predrag Mijatovic pour la Cadena SER.

Trop de pression pour Mbappé ?

L'ex-international yougoslave et ancien directeur sportif du Real Madrid pense que tout ce qui s'est passé au PSG est le point de démarrage de cette mésaventure. « Je pense qu’il a gardé ce problème de l’année dernière et il n’est pas facile pour un si jeune garçon de supporter autant de pression » rajoute-t-il.