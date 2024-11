Transferts : Un risque est pris, voilà pourquoi le Real Madrid a recruté Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu’à présent, le recrutement de Kylian Mbappé n’est clairement pas une réussite pour le Real Madrid. Le Français livre des prestations décevantes, ce qui n’étonnerait pas certains au sein de la Casa Blanca. En effet, les rapports du Real Madrid étaient explicites, mais Mbappé a tout de même été recruté pour deux raisons particulières.

Il aura donc fallu attendre cet été 2024 pour voir le Real Madrid mettre la main sur Kylian Mbappé. Après plusieurs échecs, le Français a donc posé ses valises dans la capitale espagnole. Un rêve qui vire au cauchemar actuellement pour Mbappé. En effet, l’ex-joueur du PSG est au fond du trou. Relevo révèle d’ailleurs que depuis 2018, tous les rapports du Real Madrid prédisait la baisse de régime du champion du monde.

Un recrutement sportif…

Malgré ces signaux d’alerte, le Real Madrid a donc recruté Kylian Mbappé cet été. Deux raisons qui expliqueraient ce risque pris par la Casa Blanca avec le Français selon Relevo. Le premier est sportif. En effet, il était impossible de dire non à Mbappé pour ses buts et ses passes décisives. Depuis le début de la saison, il est à 9 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le Real Madrid.

… et économique !

La deuxième raison qui explique l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid malgré les risques est économique. En effet, le Français avait l’avantage d’être libre. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, il était ainsi disponible pour 0€. Le Real Madrid n’a pas à débourser la moindre indemnité de transfert et dans le même temps, l’arrivée de Mbappé a généré plusieurs millions d’euros de revenus.