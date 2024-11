PSG - Real Madrid : Le choix «cataclysmique» de Mbappé sur le mercato

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il rêvait d'intégrer le Real Madrid depuis l'enfance, Kylian Mbappé ne réalise pas un début de saison convaincant et les critiques fusent. Pourtant l'attaquant français aurait pu signer au club espagnol un peu plus tôt, une décision qui semble lui coûter cher. En difficulté depuis des mois, il a fait le choix de rester plus longtemps au PSG et c'est peut-être là l'origine de tous ses problèmes.

Même si son bilan statistique est loin d'être catastrophique, Kylian Mbappé déçoit depuis ses débuts au Real Madrid. Le capitaine des Bleus n'arrive plus à être efficace sur le terrain et ce n'est pas son penalty manqué face à Liverpool cette semaine qui va arranger les choses. Pour Kevin Diaz, il aurait dû rejoindre le club espagnol quand il en avait l'opportunité il y a deux ans.

Mbappé moins impressionnant depuis deux ans

Kylian Mbappé n'évolue pas à son meilleur niveau en ce moment mais les choses ne sont pas vraiment nouvelles. En acceptant de passer deux ans de plus au PSG, il a peut-être fait une erreur stratégique. « L'équipe du Real Madrid est bancale sur le match contre Liverpool. Ce qui est complètement fou pour Mbappé, et c'est quelqu'un d'intelligent donc il doit se le dire, c'est que non seulement il a raté le train il y a deux ans et en plus il a laissé les clés du camion à un mec qui est devenu le meilleur attaquant du monde. Il y a 2 ans, Vinicius était quasiment nulle part. Il a laissé la place à Vinicius qui a enclenché le bouton et est devenu l'un des meilleurs au monde » déclare Kevin Diaz dans l'After Foot de RMC.

Mbappé a fait une erreur ?

Alors que certains s'attendaient à le voir partir il y a deux ans, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son aventure au PSG. En débarquant cet été au Real Madrid, l'attaquant français n'avait pas d'autre choix que de répondre présent tout de suite après une grande saison du club espagnol. « Derrière, il perd Toni Kroos, il a un Luka Modric avec deux ans de plus, il a deux trois blessures dans l'équipe qui fait qu'elle est moins forte que l'année dernière et ils ont une pression abyssale parce que l'année dernière le Real a tout gagné. Donc en fait, il n'y a rien qui va dans son sens. Si tu ajoutes toutes les affaires extrasportives, il ne s'est pas aidé avec son choix cataclysmique de rester au PSG » poursuit Kevin Diaz.