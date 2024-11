Kylian Mbappé : Le Real Madrid prédit la catastrophe… depuis 2018 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé a donc rejoint le Real Madrid cet été, réalisant ainsi son rêve. Mais voilà que l’histoire tourne pour le moment à la catastrophe. En effet, les performances du Français sont alarmantes, lui qui semble actuellement au fond du trou. Une situation qui ne devrait toutefois pas étonner le Real Madrid, qui savait visiblement dans quoi il s’embarquait. Explications.

En l’absence de Vinicius Jr, Kylian Mbappé était très attendu pour le choc entre Liverpool et le Real Madrid. Le Français est finalement passé complètement à côté, confirmant à quel point il n’était pas dedans. En plus d’un penalty, Mbappé a tout raté. La situation devient de plus en plus alarmant pour le joueur de 25 ans, au plus bas sportivement, mais aussi mentalement.

Mbappé sur le déclin depuis 2018

C’est en train de virer à la catastrophe pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Une situation qui n’étonnerait toutefois pas certains au sein du club merengue. En effet, selon les informations de Relevo, depuis 2018, tous les rapports effectués par le Real Madrid montrent que Mbappé s’éloigne de sa meilleure version.

Une confiance intacte

La catastrophe était donc annoncée pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid l’a malgré tout recruté et au sein de la Casa Blanca, on continuerait toutefois d’avoir confiance en lui pour le moment selon le média ibérique. Mbappé impressionnerait visiblement tout le monde aux entraînements, reste maintenant à le montrer lors des matchs et des gros rendez-vous surtout.