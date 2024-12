Soirées, fêtes… Riolo balance sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs semaines, le football ne semble plus être une priorité pour Kylian Mbappé. Comme l'a indiqué Daniel Riolo, le joueur français s'est perdu au fil de ses performances médiocres, de ses conflits avec le PSG, mais aussi des soirées auxquelles il participait. Ces révélations lui ont d'ailleurs valu un petit coup de téléphone de la part de Fayza Lamari.

Kylian Mbappé semble au fond du trou, incapable de retrouver son meilleur niveau et engluer dans une vague de péripéties qui, pour certaines, n’ont pas grand-chose à voir avec le football. Mais pour Daniel Riolo, le déclassement de l’actuel joueur du Real Madrid n’a pas débuté cette saison. Dès octobre 2023, le journaliste avait alerté, sur l’antenne de RMC, sur les sorties nocturnes de Mbappé.

« On savait qu'il sortait beaucoup »

« Je pense qu’il n’est pas loin d’un état dépressif. L’année qu’il passe au PSG ? Compliquée, très compliquée. Quand tu n’es pas bien dans ta tête, que tu commences à sortir, que le club t’emmerde, qu’il ne te fait plus jouer, quand ça frise le harcèlement… Tout ça existe. Quand tu gagnes je ne sais pas combien tu n’es pas qu’un robot. Et des choses t’atteignent. On avait beaucoup parlé des sorties de Neymar, Verratti et de leurs performances moins bonnes à cause de ça, mais on savait qu’à ce moment-là il sortait beaucoup » a déclaré Daniel Riolo au cours d’un entretien au Figaro.

Riolo s'est fait réprimander

Ces révélations n’ont, d’ailleurs, pas été très bien reçu par l’entourage de Mbappé. « Après on a eu plus qu’un coup de téléphone. On a eu le réveil à 8h du matin du patron de la redac' en nous demandant ce qui s’était passé parce l’avocat avait appelé en annonçant une plainte. Après je regarde mon téléphone et effectivement, ce qu’on appelle "le clan Mbappé" est très énervé » a révélé Riolo.