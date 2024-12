Mercato - PSG : Coup de bluff pour cette superstar ?

Thomas Bourseau

Et si Mohamed Salah avait menti à la presse ? Il y a quelques jours, la star de Liverpool annonçait n’avoir eu aucune nouvelle de la part de la hiérarchie concernant une éventuelle prolongation de contrat. De quoi permettre au PSG de se frotter les mains, les échanges allant bon train entre les parties concernées selon L’Équipe. Toutefois, les Reds négocieraient activement avec le joueur sur les termes de son futur contrat. Explications.

Il y a quelques jours, Mohamed Salah lâchait une première annonce XXL au sujet de son avenir. Défendant les couleurs de Liverpool depuis l’été 2017, l’Egyptien va boucler sa 8ème et ultime saison chez les Reds ? Son contrat actuel l’affirme et il n’y a pas d’avancée concrète entre son entourage et les dirigeants du club de la Mersey afin de remédier à cette situation d’après le principal intéressé, annoncé du côté du PSG par une source proche du dossier qui s’est confiée à L’Équipe.

PSG : Après la désillusion, le boss prend une grande décision ! https://t.co/YwHXKQnY77 pic.twitter.com/XvS8VbiwYS — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Je n'ai encore rien entendu concernant mon avenir»

« Nous sommes presque en décembre et je n'ai encore reçu aucune offre pour continuer à travailler au club. J'ai l'impression que j'ai tendance à partir plutôt qu'à rester. J'ai passé de nombreuses années ici, et il n'y a pas de club comme celui-ci. En fin de compte, la décision ne dépend pas de moi. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n'ai encore rien entendu concernant mon avenir ».

Voici le message clair que Mohamed Salah a dernièrement fait passer avant d’affirmer à Sky Sports dimanche soir dans la foulée du succès de Liverpool contre Manchester City que cela pourrait être son ultime choc à Anfield face aux Skyblues (2-0).

Salah a menti ?

Néanmoins, Florian Plettenberg a calmé le jeu. Le journaliste de Sky Deutschland a confié sur son compte X que des discussions entre les représentants de Mohamed Salah et le comité directeur de Liverpool auraient bel et bien lieu actuellement pour rallonger la collaboration entre les deux parties. Toutefois, tout accord ne serait pas sur le point d’être convenu en raison des positions éloignées du clan Salah et les décideurs des Reds.