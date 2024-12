Riolo annonce le nouveau buteur de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Brighton jusqu'à la fin de la saison, Neal Maupay a encore marqué des points ce dimanche. Titularisé face à l'AS Monaco (2-1), l'attaquant a été à l'origine du premier but de son équipe, ce qui pourrait plonger un peu plus Elye Wahi dans le doute. Pour Daniel Riolo, le match est déjà gagné pour l'ancien niçois.

A l’OM, il existe un match ans le match. Celui que se disputent Neal Maupay et Elye Wahi à la pointe de l'attaque. En début de saison, l’attaquant du RC Lens avait encore une longueur d’avance sur son concurrent. Mais au fil des semaines, Maupay est parvenu à refaire son retard jusqu’à le devancer.

Maupay confirme sa bonne forme

Le joueur de Brighton a, de nouveau, été titularisé par Roberto de Zerbi ce dimanche pour affronter Monaco et s’est montré décisif sur l’action du premier but. Entré à la 74ème minute, Elye Wahi perd encore du terrain selon l’avis de Daniel Riolo. Et il n'est pas certain que l'ancien buteur du RC Lens puisse revenir dans la bataille.

« Il s’est installé à la pointe de l’attaque »

« Maupay, je pense qu’il s’est installé à la pointe de l’attaque, parce qu’il est intelligent, il sait se placer, il est utile » a confié le journaliste sur le plateau de l’After Foot sur RMC.