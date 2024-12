Deux stars au PSG, le Qatar a menti ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s'est lancé dans un projet basé sur un collectif et des joueurs qui travaillent pour l'équipe, plusieurs stars ont quitté le club à l'image de Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé. Un projet sans star a été promis par le PSG, et pourtant deux gros noms ont été visés ces derniers mois.

Depuis l'été dernier, le PSG s'est lancé dans un projet plus collectif basé sur le recrutement de joueurs prometteurs afin de préparer l'avenir, et surtout d'avoir une équipe plus équilibrée avec des joueurs qui s'impliquent pour le collectif. Cependant, malgré ces promesses, cela n'a pas empêché le PSG de tenter deux gros transferts.

La crise va bientôt éclater au PSG ? https://t.co/2ROzutT1Ce pic.twitter.com/nEkgm1K38U — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Le PSG a bien tenté Lewandowski et Kvaratskhelia

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a tenté de recruter Robert Lewandowski avant qu'il ne signe au FC Barcelone, mais également Khvicha Kvaratskhelia l'été dernier. Une situation qui pourrait surprendre compte tenu du virage pris par le projet parisien. Mais le PSG estime que ce sont tout de même des joueurs capables de se mettre au service du collectif.

Salah, le prochain gros coup du PSG ?

Et ce n'est pas tout. En effet, L'EQUIPE assure que le PSG est également à l'affût pour la signature de Mohamed Salah dont le contrat s'achève en juin prochain à Liverpool. « Les deux parties discutent depuis longtemps déjà. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris-Saint-Germain », assure même connaisseur du dossier auprès du quotidien.