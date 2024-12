Mercato - Real Madrid : L’offre du PSG l’a choqué, il accepte le pactole !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain rarement mis la main sur des joueurs du Real Madrid depuis le début de l’ère QSI. En 2016, Jesé Rodriguez a cependant ouvert la voie à Keylor Navas trois ans plus tard par exemple. L’attaquant espagnol souhaitait maximiser ses chances d’évoluer avec La Roja en compétition officielle. Et, bien évidemment, la question financière a beaucoup pesé dans la balance au point de choquer Rodriguez.

Jesé Rodriguez a signé au PSG à l’été 2016 après n’avoir connu que le Real Madrid et la Castilla, à savoir la réserve du club merengue, à ce moment précis de sa carrière. L’attaquant formé à la Casa Blanca a signé à 23 ans au Paris Saint-Germain après avoir discuté avec Unai Emery, alors tout juste nommé entraîneur du club parisien.

Kolo Muani : Son transfert bouclé avec le club préféré du PSG ? https://t.co/Ll6jNfQ0se pic.twitter.com/XxDONN7QdD — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Si je l'avais voulu, je serais resté au Real Madrid, mais l’opportunité du PSG s’est présentée»

En interview avec le YouTuber Mowlihawk, Jesé Rodriguez a livré les raisons de son choix de signer au PSG, notamment pour ses aspirations avec la sélection espagnole.

« Si je l'avais voulu, je serais resté au Real Madrid, mais l’opportunité du PSG s’est présentée. Comme je n’avais pas beaucoup de temps de jeu, j’ai pensé que partir à Paris me permettrait de jouer davantage. En plus, il y avait Emery comme entraîneur, c’est lui qui m’a appelé. Le Real avait recruté beaucoup de joueurs, et je voulais participer à l’Euro avec la sélection, surtout que j’avais failli aller à la Coupe du monde au Brésil. Del Bosque voulait m’emmener, mais je me suis blessé ».

«La première fois que j’ai vu un million sur mon compte, je me suis dit : 'Wow, tout ça pour marquer des buts ?»

Onze Mondial a rapporté les propos de Jesé Rodriguez ce lundi en soulignant au passage la grande surprise économique de l’Espagnol au moment d’empocher son premier million d’euros au PSG.

« En plus, le PSG m’offrait un meilleur contrat et payait beaucoup plus. Et pourtant, au Real, où on était payé tous les six mois, ils payaient très bien. Je gagnais un peu moins de cinq millions d’euros brut. La première fois que j’ai vu un million sur mon compte, je me suis dit : 'Wow, tout ça pour marquer des buts ? ».