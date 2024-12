Zidane au PSG : Daniel Riolo se loupe et s’agace

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En juillet 2022, le PSG officialisait l’arrivée de Christophe Galtier comme entraîneur. Quelques semaines plus tôt, Daniel Riolo avait lui lâché une véritable bombe concernant l’identité de celui qui prendrait place sur le banc parisien. En effet, en direct, il avait annoncé l’arrivée de Zinedine Zidane. Riolo s’est finalement trompé et il est revenu sur cette erreur concernant Zizou.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a depuis cette date plus entraîné. Pourtant, les rumeurs ont été nombreuses concernant le retour du technicien français. Son nom a notamment été annoncé du côté du PSG, où le Qatar rêvait de lui. En 2022, Daniel Riolo avait alors même été très affirmatif, annonçant ainsi l’arrivée de Zidane à Paris. « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc. Je n'exclus d'ailleurs pas qu'il dirige encore Kylian Mbappé. Voilà ce que je vous annonce », avait alors lâché Riolo en direct sur RMC.

Kolo Muani : Son transfert bouclé avec le club préféré du PSG ? https://t.co/Ll6jNfQ0se pic.twitter.com/XxDONN7QdD — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Galtier plutôt que Zidane au PSG

Alors que Daniel Riolo avait annoncé l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG à partir de janvier 2022, durant les mois qui ont suivi, il a persisté à ce sujet. Le fait est que Zizou n’est jamais venu et c’est finalement Christophe Galtier. Riolo s’est donc trompé et alors qu’on lui rappelle encore aujourd’hui, cela l’agace quelque peu comme il l’a fait savoir auprès du Figaro.

« Il vaut mieux pas se tromper souvent, qu’est-ce tu morfles »

« Parfois tu donnes une info sur X ou à l’antenne, « c’est quoi ta source ? ». Abruti, je ne vais pas donner la source, le mec plus jamais il va me parler et tu auras plus jamais d’info. Déjà que pour une fois dans une affaire, certes retentissante, Zidane au PSG, jusqu’au dernier moment, entre Fred Hermel et moi, on a su et puis il est pas venu, j’ai dit « il va venir ». Putain, une fois en 18 ans où je suis passé à côté, on me le rappelle encore maintenant. Il vaut mieux pas se tromper souvent, qu’est-ce tu morfles », a ainsi lâché Daniel Riolo à propos de ce feuilleton Zinedine Zidane au PSG qui remonte à 2022.