Avant le PSG, Dembélé a forcé son transfert !

Lors de l'été 2016, Ousmane Dembélé a quitté le Stade Rennais pour rejoindre le Borussia Dortmund. Comme l'a révélé Juan Fernando Quintero, l'actuel numéro 10 du PSG avait manqué quinze jours d'entrainement avec le club breton un an plus tôt, et ce, parce qu'il voulait forcer son départ.

Formé au Stade Rennais, Ousmane Dembélé a rejoint le Borussia Dortmund lors de l'été 2016. En effet, le BVB a arraché l'actuel numéro 10 du PSG en déboursant environ 35M€. Lors d'un entretien accordé à la chaine YouTube JF10TV, Juan Fernando Quintero a révélé qu'Ousmane Dembélé aurait pu quitter le Stade Rennais une année plus tôt. Pour rappel, l'actuel milieu offensif du Racing Club a été prêté au club breton lors de la saison 2015-2016.

«Je voulais partir»

« Ousmane Dembélé ? Je suis allé à Rennes le dernier jour du mercato. Et quand je suis arrivé, une quinzaine de jours plus tard, on m’a dit "réunion". Et un jeune maigre entre et me salue. Pedro Henrique, qui est maintenant aux Corinthians, me dit : "hé, attention, ce type est un crack" », a raconté Juan Fernando Quintero (31 ans), avant d'en rajouter une couche.

«J’ai prolongé, mais dans un an, je partirai»

« Je le regarde et je me dis : "qui peut bien être ce mec ?" Et l’entraîneur arrive et nous dit : "vous ne savez pas qui il est. Il est absent depuis 15 jours. Les gars, voici Ousmane Dembélé, il va s’excuser, écoutez-le". Il s’arrête au milieu et dit : "je m’excuse auprès de vous, mais pas auprès de l’entraîneur". Tout le monde se met à rire, tandis qu’Ousmane poursuit son discours : "je m’excuse auprès de vous, mais pas auprès de l’entraîneur, parce que je voulais partir, j’ai déjà prolongé, mais je sais que dans un an, je partirai. J’ai une clause jusqu’au 20 juin, donc avant le 20 juin je pars. Je m’excuse auprès de vous tous, mais je voulais partir, merci" », a conclu Juan Fernando Quintero.