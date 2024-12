Mercato : Le duel entre le PSG et l’OM se confirme !

Axel Cornic

Les deux grands rivaux de la Ligue 1 pourraient animer le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille auraient vraisemblablement la même cible et il s’agirait de Nicolo Fagioli, grand espoir italien qui ne joue pas beaucoup avec Thiago Motta à la Juventus.

Dans quelques semaines seulement, on pourrait assister à un Classique sur le mercato. Plusieurs médias en Italie assurent en effet que le PSG et l’OM cibleraient le même joueur pour janvier avec Nicolo Fagioli, milieu de 23 ans qui a grandi dans les équipes jeunes de la Juventus.

Sacha Boey, fan du PSG, serait la cible de l'OM… mais pas sûr qu'il veuille quitter le Bayern ! 🧐

Entre Fagioli et la Juve, c’est fini

Destiné à devenir l’un des titulaires de Thiago Motta, l’international transalpin ne joue plus beaucoup et quand il le fait, le niveau affiché est très décevant. Certains parlent d’une rupture totale entre lui et l’entraineur de la Juventus, avec un départ cet hiver qui semble donc être quasiment devenu la seule solution pour toutes les parties concernées.

Le PSG et l’OM dans les starting-block

D’après les informations de TMW, le PSG et l’OM se seraient bien manifestés auprès de la Juventus et se seraient dit disposés à faire une tentative pour Nicolo Fagioli lors du mercato de janvier. Il faudra toutefois au moins 30M€ pour s’attacher ses services, avec le milieu qui aurait l’intention de trouver un nouveau club pour relancer une carrière qui a pris un gros coup de stop depuis sa suspension pour paris sportifs.