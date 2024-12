Mercato - Real Madrid : Mbappé prêt à claquer la porte ? Il vend la mèche

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid, s’étant engagé cet été avec la Casa Blanca jusqu’en 2029. Le fait est que l’aventure se passe très mal pour le moment pour le Français. Cela pourrait-il alors remettre en question l’avenir de Mbappé ? Ayant connu un scénario similaire, Nicolas Anelka était lui parti au bout d’une saison du Real Madrid, mais voilà que cela ne devrait pas se répéter avec l’actuel Merengue.

Les chemins du Real Madrid et de Kylian Mbappé étaient appelés à se croiser tôt ou tard et c’est donc finalement arrivé en cet été 2024. Florentino Pérez a mis la main sur le Français et ce dernier a réalisé son rêve de signer chez les Merengue. Un rêve qui s’apparente toutefois pour le moment à un cauchemar. En effet, Mbappé est bien en deçà des attentes placées en lui. Critiqué, le joueur de 25 ans semble même touché mentalement, certains allant même jusqu’à parler de dépression. Ça ne prend donc pas entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Pourrait-on alors assister à un départ en fin de saison ?

Anelka et son calvaire au Real Madrid

Avant Kylian Mbappé, Nicolas Anelka avait vécu une situation similaire au Real Madrid, club qu’il avait rejoint en 1999. Pour RMC, le Français a ainsi raconté : « Quand je vois ce que Mbappé vit, je me revois il y à 25 ans. Je suis arrivé au Real Madrid, qui avait gagné la Ligue des Champions deux ans auparavant je crois, avec une équipe et des joueurs qui sont déjà là. Je suis arrivé pareil, c’est le président qui a fait un peu le forcing pour que je vienne, je signe, je me retrouve dans la situation où pareil je n’ai pas vraiment le positionnement sur le terrain, je suis là mais on ne joue pas avec 1 pointe mais 2 et quand on joue avec 2 ça ne joue pas bien. Les mêmes difficultés et beaucoup de critiques. Quand je suis arrivé, j’avais 20 ans, c’était très difficile ».

« Mbappé n’est pas pareil que moi »

Face à cette situation, Nicolas Anelka n’avait alors pas hésité à claquer la porte du Real Madrid après seulement une saison. Revenant sur son départ, l’ancien Merengue estime que cela ne devrait pas arriver avec Kylian Mbappé pour une raison : « Dès le départ, j’ai su que le vestiaire ne voulait pas que je vienne. J’ai eu beaucoup de choses et vous n’êtes certainement pas au courant qui se sont passées pendant toute la saison. Donc j’ai décidé à la fin de la saison de partir. Je voulais partir. Ils voulaient que je reste, mais j’ai décidé de partir parce que j’ai un caractère différent de celui de Kylian et je n’acceptais pas ce qui s’était passé pour moi c’était impossible de rester. Mais lui n’est pas pareil que moi. On est différent au niveau du caractère. Donc je pense qu’il peut avoir cette patience ».