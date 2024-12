Mercato - OM : Un transfert prestigieux déjà annoncé pour Greenwood !

Arnaud De Kanel

En grande forme depuis le début de la saison, Mason Greenwood pourrait bien ne pas s'éterniser du côté de l'OM. S'il maintient ce niveau de performances, l'attaquant anglais ne devrait pas avoir trop de mal à se faire transférer au Real Madrid ou au FC Barcelone selon Joey Barton.

L'OM a pris le risque de relancer Mason Greenwood mais ce pari fou au premier abord pourrait bien s'avérer être une énorme réussite. Flamboyant depuis le début de la saison, l'Anglais a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent et il est de retour dans les petits papiers des cadors européens.

OM : De Zerbi a réclamé un attaquant sur le mercato https://t.co/a143PE1Sx0 pic.twitter.com/O6z3WGh3Qs — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Un potentiel de top player»

« Greenwood est en train de grandir à tous les matchs. Il a 22 ans, à cet âge, tu n'es pas encore un joueur complet, mais on voit un joueur extraordinaire et je sais que lui aussi essaie de s'améliorer et de faire les choses bien. On voit déjà un Greenwood de très haut niveau, mais l'avenir sera encore mieux, il grandira encore », confiait notamment Pierre-Emile Hojbjerg au sujet de Mason Greenwood en conférence de presse samedi. « Je crois que Mason Greenwood est déjà un leader technique, mais je voudrais qu'il le soit à 100% dans tous les domaines comme Rabiot, Hojbjerg ou Maupay. Il fait une très bonne saison, on est contents de lui. On essaie de le pousser à faire encore plus ! Il ne doit pas se contenter de ce qu'il a fait, il a un potentiel de top player », ajoutait de son côté Roberto De Zerbi. Joey Barton va encore plus loin, estimant qu'il pourrait signer en Espagne.

«Peut-être même jouer un jour au Real Madrid ou Barcelone»

« Il fait partie des joueurs les plus talentueux en Europe. S'il continue comme ça, éventuellement, il pourrait revenir un jour en Angleterre, peut-être même jouer un jour au Real Madrid ou Barcelone », a déclaré l'Anglais pour Téléfoot. Pour rappel, l'OM n'a déboursé que 30M€ pour le natif de Bradford.