Greenwood - OM : De Zerbi lance un avertissement !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du choc de Ligue 1 face à l’AS Monaco, Roberto De Zerbi a abordé plusieurs dossiers sensibles. C’est notamment le cas avec Mason Greenwood, recrue star du dernier mercato qui connait des hauts et des bas depuis le début de la saison.

En forme à l’extérieur, l’OM n’y arrive décidément pas à domicile. A part face à l’OGC Nice le 14 septembre dernier (2-0), les Marseillais n’ont pas connu la victoire sur la pelouse du stade Vélodrome et Roberto De Zerbi veut que ça change. Et un défi de taille arrive, puisque c’est l’AS Monaco qui arrive ce dimanche, avec une potentielle 2e place de Ligue 1 en jeu.

« Je voudrais qu'il soit un leader à 100 % »

Pour viser la victoire l’OM aura sans aucun doute besoin de ses stars et c’est le cas de Mason Greenwood, qui après des débuts tonitruants est rentré un peu dans le rang. « Pour moi, Mason est déjà un leader technique. Maintenant, je voudrais qu'il soit un leader à 100 % sur tous les aspects, comme Rabiot, Hojbjerg, Kondogbia, ou encore Maupay, qui est un autre exemple à suivre » a expliqué Roberto De Zerbi, en conférence de presse.

« Greenwood pourrait en faire plus »

« Je pense qu'il fait vraiment une bonne saison. Il a effectivement des bas, mais dans l'ensemble, c'est très bien. On est contents de lui » a poursuivi le coach de l’OM, avant de piquer un peu Mason Greenwood. « Il pourrait en faire plus, bien sûr, et on essaie de le pousser à faire plus que ce qu'il fait déjà. Il ne faut pas qu'il se contente de 8 ou 9 buts. Il a un potentiel de top player ». Pour le moment, l’Anglais totalise 8 buts et 2 passes décisives en 12 journées de Ligue 1.