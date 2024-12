Mercato - FC Nantes : Kombouaré se lâche sur son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la défaite face au Havre la semaine dernière, Antoine Kombouaré avait finalement été confirmé dans ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes. Et voilà qu’il vient d’avoir une nouvelle bouffée d’oxygène grâce au match nul obtenu ce samedi soir face au PSG (1-1). Suite à cette rencontre, Kombouaré n’a d’ailleurs pas manqué d’être interrogé sur sa situation personnelle à Nantes.

Il faut remonter au 31 août dernier pour assister à la dernière victoire du FC Nantes en Ligue 1. Depuis, au fil des semaines, les Canaris n’ont fait que s’enfoncer dans la crise et Antoine Kombouaré a été un peu plus fragilisé à son poste d’entraîneur. On pensait alors que la goutte de trop était cette dernière défaite face au Havre, mais malgré ce nouveau revers, Waldemar Kita a décidé de poursuivre avec Kombouaré encore pour un bout de chemin. Mais jusqu’à quand ? Avec le match face au PSG qui arrivait, on ne donnait pas cher forcément de la peau du Kanak, mais voilà que les Canaris ont réussi à arracher le match nul (1-1).

« J’ai toujours dit que je suis chanceux, privilégié »

Après cette rencontre face au PSG, il a été question de l’avenir d’Antoine Kombouaré en conférence de presse. Interrogé sur sa situation, l’entraîneur du FC Nantes a alors répondu, rapporté par Le Figaro : « Le sentiment de jouer ma place ? Ça fait très longtemps que je ne me pose plus ce genre de question. Quand un match est terminé, je ne pense qu’à une chose, trouver des solutions pour que mes joueurs retrouvent la confiance, qu’ils soient meilleurs. Savoir si je vais rester ou pas... Ce sont des questions que vous devez poser aux dirigeants, mais pas à moi, parce que ça fait trop longtemps que je suis dans le football et que j’ai déjà vécu cela. J’ai toujours dit que je suis chanceux, privilégié. Je travaille, je suis content. Je ne travaille pas, on passe à autre chose, je regarde devant, je me relève ».

« Je m’en fous de moi »

Antoine Kombouaré a par ailleurs également confié après ce point obtenu par le FC Nantes contre le PSG : « Un point qui me fait du bien ? Moi je m’en fous de moi. J’ai mal dormi car je pense mon temps à travailler pour trouver des solutions, pour aider les joueurs à prendre confiance et faire basculer l’équipe dans la victoire. C’est la révolte des joueurs aujourd’hui, c’est leur victoire. Moi je suis combatif, c’est ma première qualité. Mais là, les joueurs ont enfin compris qu’ils pouvaient redresser la barre, au pied du mur. C’est un point qui en emmènera d’autres ».