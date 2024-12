Mercato - OM : Transfert confirmé par la presse italienne ? 

Alexis Brunet

À coup sûr, l’OM pourrait bien être l’un des acteurs du mercato hivernal en France. Roberto De Zerbi souhaiterait recruter des défenseurs, mais un milieu de terrain pourrait également poser ses valises à Marseille. Cela tombe bien, Nicolo Fagioli, qui est pisté par le club phocéen, a demandé à quitter la Juventus de Turin et cela a été validé par la Vieille Dame.

L’été dernier, l’OM avait décidé de gâter Roberto De Zerbi. Pour son arrivée à Marseille, l’Italien a eu le droit aux recrutements d’une douzaine de joueurs. Visiblement, cela n’est pas assez pour l’entraîneur du club phocéen, qui attend encore des renforts cet hiver. La défense pourrait être améliorée, mais l’arrivée d’un milieu de terrain pourrait également être une possibilité. Un nom est particulièrement cité du côté de l’Italie pour rejoindre le sud de la France, celui de Nicolo Fagioli.

La Juventus est d’accord pour laisser partir Fagioli

D’après la Gazzetta dello Sport, Nicolo Fagioli pourrait rejoindre son compatriote Roberto De Zerbi à l’OM. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour Marseille dans ce dossier, car le milieu de terrain aurait demandé à quitter la Juventus de Turin et la formation italienne n’y a pas posé son veto. La Vieille Dame voudrait profiter d’un possible transfert du joueur de 23 ans pour réinvestir la somme sur un défenseur central et un attaquant.

La Juventus piste Skriniar, mais...

Une possible arrivée de Nicolo Fagioli à l’OM pourrait bien servir au PSG. En effet, la Juventus de Turin piste Milan Skriniar et la somme récoltée pour Fagioli pourrait bien être réinvestie sur le Parisien, qui est en situation d’échec dans la capitale française. Toutefois, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la Vieille Dame n’est pas la seule à penser au Slovaque, car Naples aurait relancé dernièrement le PSG pour l’ancien joueur de l’Inter Milan. En cas de départ de Skirniar, les dirigeants parisiens pourraient tenter le recrutement d’un nouvel axial cet hiver.