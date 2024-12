Vente PSG : Le Qatar a pris sa décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar serait-il prêt à vendre le PSG, son joyau depuis 2011 ? Selon les informations de L'Equipe, l'Emir n'y serait pas opposé en cas de belle offre. Très vite, les réseaux sociaux se sont emballés et un porte-parole de QSI a été contraint de prendre la parole pour démentir cette rumeur. Sur X, le journaliste Abdellah Boulma a confirmé la tendance.

Le PSG actuel n’a plus grand-chose à voir avec le club acheté par le Qatar en 2011. L’ère du bling-bling s’est effacée au profit d’un projet basé sur la jeunesse. Par ailleurs, QSI s’est trouvé de nouveaux alliés avec le fonds d’investissements américain Arctos Partners avait d’ailleurs acquis 12,5% du club contre 500M€.

Le PSG bientôt en vente ?

La transformation du club pourrait se poursuivre avec le départ du PSG du Parc des Princes. Mais aussi avec une vente ? Selon L’Equipe, ce n’est pas l’intention première de l’Emir du Qatar, mais une belle offre pourrait le faire changer d’avis. Très vite, un porte-parole de QSI a pris la pour démentir cette information.

« C’est un serpent de mer… »

Sur X, Abdellah Boulma confirme qu’une telle révolution n’est pas d’actualité au PSG. « Aucune vente de mon côté. C’est plutôt l’inverse, ils prévoient d’investir dans un nouveau stade et viennent d’engager plus de 350 M sur le Campus (…) Cela fait plus de 13 ans que QSI est propriétaire du PSG. Ils partiront bien un jour mais en l’état, rien de nouveau. C’est un serpent de mer… » a-t-il lâché.