La France lâche Mbappé, il hallucine

Sportif préférée des Français il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé a vu sa côte de popularité chuter au gré des polémiques. Le joueur tricolore peine à retrouver son niveau, ce qui le plonge dans un état psychologique délicat. Mais pour Didier Drogba, le champion du monde 2018 a besoin de temps et de soigner ses maux avant de revenir au sommet

Kylian Mbappé va sortir du silence. Ce dimanche, le joueur du Real Madrid devrait se livrer au micro de Mouloud Achour sur Canal +. Silencieux ces derniers mois, le champion du monde 2018 pourrait évoquer sa longue chute, mais aussi ses difficultés dans sa nouvelle équipe. A 25 ans, l’international français traverse la période la plus délicate de sa carrière. Mais pour Didier Drogba, cette mauvaise passe est provisoire.

Mbappé s’en va, une catastrophe est annoncée au PSG https://t.co/HuM0ZIjynE pic.twitter.com/xdhb52GqxC — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

Drogba vole à la rescousse de Mbappé

« Il traverse une période difficile, son adaptation n'est pas des plus faciles, mais je préfère avoir une adaptation difficile à Madrid que de me retrouver dans une situation où tout est plus facile. Je pense qu'il va beaucoup apprendre de cette expérience. Il va mûrir, il sera encore plus mature et ça va lui profiter et profiter à l'équipe de France. Cette période délicate fait partie de la carrière d'un joueur, c'est comme les blessures, sauf que celles-là ne sont pas physiques, mais elles peuvent vous aider à devenir un autre joueur, même encore plus fort, donc c'est une transition » a confié l’ancien joueur de l’OM au cours d’un entretien accordé à RFI.

La France trop dure avec Mbappé ?

Au cours du même entretien, Drogba regrette les nombreuses critiques émises sur Mbappé, notamment en France. « Je suis quand même un peu déçu de voir cette vague d'ingratitude envers lui. C'est tout de même quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette deuxième étoile. Il y a deux ans, il était à deux doigts de donner une troisième étoile à la France. Et aujourd'hui, il est un peu chahuté. C'est la loi de notre sport » a déclaré l’ancien international ivoirien ce mercredi.