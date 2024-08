Kylian Mbappé reçoit une réponse pour son mercato en France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nouveau joueur de Caen, Yann M'Vila va pouvoir apporter toute son expérience sur le terrain. Et être d'une précieuse aide sur le marché des transferts ? L'international français pourrait donner un coup de main à Kylian Mbappé et la direction du club normand. Mais M'Vilan n'en fait pas une priorité à ses yeux.

Désormais actionnaire majoritaire de Caen, Kylian Mbappé était forcément attendu pour ce premier mercato du côté de la Normandie. Le Stade Malherbe a réalisé un gros coup avec Yann M'Vila et d'autres pourraient suivre. L'ancien joueur de Rennes pourrait d'ailleurs donner un coup de main, mais il n'a pas rejoint le club de Mbappé pour ça comme il l'a confié pour France Bleu.

Mbappé - Vinicius : L’annonce qui met le feu en Espagne https://t.co/ph9Bs06kSr pic.twitter.com/Vo0rYbdCdp — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

« Mbappé sait de quoi il parle »

Yann M'Vila a ainsi assuré à propos du mercato : « Jouer un rôle dans le recrutement ? Non, non, on m'a pris pour jouer au foot. Je pense que les dirigeants et ceux qui sont en haut sont très bien placés pour faire ce qu'ils savent faire. On a quand même notre actionnaire, notre boss qui est dans le meilleur club du monde. Donc il sait de quoi il parle. Quand il va faire quelque chose, on l'écoute ».

« Si on me demande mon avis, je répondrai favorablement »

« Après, bien sûr, si on me demande mon avis, je répondrai favorablement. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui se passe là maintenant dans notre équipe, avec les jeunes, les moins jeunes, essayer d'avoir cette cohésion pour pouvoir prendre et engranger le maximum de points rapidement », a conclu M'Vila.