Mercato : Le PSG a gâché 20M€, la terrible annonce !

Matvey Safonov a été la première recrue surprise du mercato estival du PSG. Transféré pour 20M€, le portier russe qui appartenait à Krasnodar a déjà quatre matchs à son actif avec le Paris Saint-Germain, lui qui n’est que doublure de Gianluigi Donnarumma. Et cela pourrait en rester là au vu du témoignage d’un entraîneur des gardiens de Ligue 1.

Gianluigi Donnarumma est le gardien titulaire de Luis Enrique cette saison au PSG, à l’instar de l’exercice précédent. Toutefois, les récentes performances de l’Italien et notamment celle contre Arsenal le 1er octobre n’auraient pas été au goût de l’entraîneur espagnol. D’ailleurs, Matvey Safonov a été titularisé samedi dernier contre le RC Lens (1-0). Une préparation pour l’Atletico de Madrid mercredi soir en Ligue des champions avant un bouleversement de la hiérarchie ?

«On ne peut pas dire qu’il amène une réelle plus-value»

Un entraîneur des gardiens de Ligue 1 s’est exprimé pour L’Équipe au sujet de Matvey Safonov et de ses aptitudes avec le PSG. Selon lui, le portier russe recruté à Krasnodar pour 20M€ environ ne peut pas détrôner Gianluigi Donnarumma sans que ça fasse parler au vu du peu d’écart de niveau entre les deux gardiens. « Il est mobile, dynamique, a des appuis forts. On sent qu’il est fiable sur sa ligne. Mais sur ce qu’on a vu et plus globalement après avoir regardé ce qu’il a fait en Russie en vidéos, il y a un gros écart avec Donnarumma. De ce point de vue là, on ne peut pas dire qu’il amène une réelle plus-value ».

Matvey Safonov plus décisif ?

Cependant, L’Équipe a profité de cet avant-match entre le PSG et l’Atletico de Madrid pour le compte de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions afin de faire un point sur le pourcentage d’arrêts cette saison. Gianluigi Donnarumma pointe à 71% contre 77,8 % pour Matvey Safonov. Les chiffres parlent donc pour le Russe qui a cependant beaucoup moins joué que l’Italien cette saison.