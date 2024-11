Mercato - PSG : Grande annonce pour Kolo Muani ?

Axel Cornic

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani semble toujours plus proche d’un départ du Paris Saint-Germain. Mais encore faut-il qu’il trouve un nouveau club, puisque l’une des pistes les plus commentées de ces derniers jours pourrait bien se compromettre pour l’international français de 25 ans.

Fortement voulu par le président Nasser Al-Khelaïfi lors de l’été 2023, Randal Kolo Muani traverse une période très compliquée au PSG. Il n’a en effet que très peu joué ces dernières semaines, avec seulement neuf petites minutes contre le PSV Eindhoven (1-1), en Ligue des Champions. Un départ semble donc être devenu la seule solution s’il souhaite rejouer avec régularité, même s’il semble pour le moment garder la confiance de Didier Deschamps en équipe de France.

Quelle solution pour Kolo Muani ?

La presse italienne a notamment parlé d’un possible prêt à la Juventus, où Thiago Motta chercherait un attaquant en vue du mercato de janvier. A Turin, Dusan Vlahovic est en effet la seule option au poste de numéro 9, mais Tuttosport nous a récemment appris que la priorité pourrait être donnée à Arkadiusz Milik ! L'ancien de l'OM est aux prises avec plusieurs problèmes au genou depuis le début de la saison, mais il pourrait ben revenir dans les prochaines semaines et devenir donc une nouvelle arme pour les Bianconeri.

La Juventus pourrait ne pas recruter d’attaquant

Interrogé au sujet de l’arrivée d’une possible doublure à Vlahovic, le directeur sportif de la Juventus a clairement jeté un grand froid sur une possible arrivée de Randal Kolo Muani. « Nous avons la possibilité de faire jouer plusieurs joueurs en 9 avec Nico Gonzalez, même s'il n'y a pas beaucoup joué pour le moment » a déclaré Cristiano Giuntoli, dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport. « Il y a Kenan Yildiz aussi, nous avons des alternatives. Et Milik nous apportera également sa contribution à son retour ».