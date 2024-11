Mercato - PSG : Le rêve de Riolo pour remplacer Al-Khelaïfi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2011 et le rachat par le Qatar du PSG, Nasser Al-Khelaïfi occupe le poste de président. Toujours là aujourd’hui, le patron du club de la capitale subit de plus en plus de critiques, notamment de la part de Daniel Riolo. Ce dernier a d’ailleurs eu une idée pour venir remplacer Al-Khelaïfi à la tête du PSG.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère, ayant alors été racheté par le Qatar. Le début d’un nouveau projet mené notamment par Nasser Al-Khelaïfi, président, ainsi que Leonardo, alors directeur sportif. Ayant quitté une première fois le club de la capitale en 2013, le Brésilien était ensuite revenu en 2019, retrouvant ainsi ses fonctions de directeur sportif à Paris et ce jusqu’en 2023. Et si Leonardo retrouvait le PSG pour une 4ème fois après y avoir également évolué quand il était joueur ? Dans un entretien accordé au Figaro, il a d’ailleurs expliqué à ce propos : « C’est une histoire de cycle, revenir une quatrième fois (une fois joueur, deux fois en tant que dirigeant) au PSG, c’est peut-être un peu trop, non ? ».

« Le rêve un peu dingue »

L’entretien de Leonardo a fait énormément réagir, à commencer par Daniel Riolo. Et sur X, le journaliste RMC a alors fait part d’un de ses rêves : voir le Brésililen remplacer Nasser Al-Khelaïfi au poste de président du PSG. « Gros coup l’itw de Leonardo dans Le Figaro. Rien de fou dans le propos. Mais juste le rêve un peu dingue », a commencé par écrire Riolo.

« Y penser m’a fait du bien »

Il a ensuite poursuivi : « Et si NAK (Nasser Al-Khelaïfi) redevenait prof de tennis. S’il laissait la place à Leo (Leonado) ! Je sais je sais ça sert à rien. Mais y penser m’a fait du bien ». A voir si le rêve de Daniel Riolo se réalisera, mais lui semble d’ores et déjà au courant que cela ne devrait pas arriver du côté du PSG.