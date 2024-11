Mercato - PSG : Luis Enrique révèle un accord secret !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG reçoit l’Atlético de Madrid mercredi pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des champions, Luis Enrique va retrouver un club qu’il aurait pu entraîner. En effet, le technicien espagnol a failli devenir l’entraîneur des Colchoneros en 2011, mais avait déjà donné son accord à l’AS Rome.

L’histoire de l’Atlético de Madrid aurait pu prendre une tout autre tournure. Nommé en décembre 2011, cela fait presque 13 ans que Diego Simeone est sur le banc des Rojiblancos, qui aurait pu être occupé par Luis Enrique. Comme indiqué par AS, l’actuel entraîneur du PSG a été proche de rejoindre l’Atlético de Madrid cette année-là, avant de donner sa préférence à l’AS Rome. Les Colchoneros ont engagé Gregorio Manzano, démis de ses fonctions quelques mois plus tard et remplacé par Diego Simeone.

Mercato - PSG : Son transfert a choqué, il s’en frotte les mains ! https://t.co/WP2QfKbxLn pic.twitter.com/8Gb4Rh6KFK — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

« J'avais déjà donné ma parole à un autre club »

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et l’Atlético de Madrid, Luis Enrique a confirmé : « Oui, c'est vrai, mais j'avais déjà donné ma parole à un autre club. Il s'agissait de ne pas manquer à ma parole. Ils ont eu de la chance de trouver Simeone, car je ne serais probablement pas resté aussi longtemps et je n'aurais pas eu cette énergie. L'Atlético a trouvé en Simeone le meilleur entraîneur qu'il pouvait avoir et sa carrière l'a démontré. Les supporters de l'Atlético ont donc eu de la chance. »

L’Atlético de Madrid n’a pas oublié Luis Enrique

Selon AS, l’Atlético de Madrid aurait de nouveau pensé à Luis Enrique après la Coupe du monde 2022. L’entraîneur du PSG venait de quitter son poste de sélectionneur de l’Espagne et Diego Simeone était alors dans une situation délicate. Ce qui ne s’est finalement pas fait, le technicien argentin a prolongé jusqu’en juin 2027 avec l’Atlético de Madrid l’année dernière, tout comme Luis Enrique récemment avec le PSG. Mais selon le quotidien espagnol, l’ancien du FC Barcelone serait toujours une option des Colchoneros pour succéder à Diego Simeone à l’avenir.