Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se prépare en coulisses !

Entre le PSG et le FC Barcelone, cela a souvent été la guerre sur le marché des transferts. Vitinha apporte entière satisfaction à son entraîneur Luis Enrique depuis la saison dernière et ses performances plaisent en Europe. De passage à Paris pour la cérémonie du Ballon d’or, le président du FC Barcelone Joan Laporta a été présenté au milieu de terrain parisien selon la presse espagnole.

Vitinha est le meilleur joueur de la saison dernière au PSG. C’est en effet le constat dessiné par Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC en avait fait son « MVP ». Il faut dire qu’en plus de son volume de jeu, ses 9 buts marqués ont pesé sur la saison parisienne. Ils ne sont pas passés inaperçus à l’étranger puisque la cote de Vitinha a grimpé sur le marché des transferts.

L’agent de Vitinha l’a présenté au président du FC Barcelone ?

D’ailleurs, le FC Barcelone pourrait-il se laisser tenter par le milieu de terrain du PSG sous contrat jusqu’en juin 2027 ? Les discussions iraient bon train en coulisses entre les parties concernées. Le club parisien et le clan Vitinha s’entendraient presque sur les termes de son nouveau bail. Toutefois, rien n’a pour le moment été annoncé. Cependant, son agent Jorge Mendes aurait tâté le terrain auprès du président du Barça. Pendant la cérémonie du Ballon d’or le 28 octobre dernier au Théâtre du Châtelet de Paris, l’international portugais aurait discrètement été présenté par Jorge Mendes à Joan Laporta d’après Relevo.

«C’est vrai que je me sens très bien ici»

Faut-il s’attendre à un éventuel transfert de Vitinha au FC Barcelone ? En interview pour RMC pendant l’émission Rothen s’enflamme la semaine dernière, le milieu de terrain du PSG s’est attardé sur sa situation personnelle dans la capitale.

« Chaque année qui passe, tu es plus attaché au club. Moi, c’est ma troisième année. Je me sens très bien ici et je veux continuer sur cette lancée, collectivement et individuellement. Oui, et il y a pas mal de Portugais qui sont attachés à Paris. C’est presque la famille. C’est vrai que je me sens très bien ici. J’aime la ville. J’aime ma maison. J’aime le campus. Tu viens ici, tu viens toujours travailler, tu te sens bien ». Relancé pendant l’entretien par RMC sur la possibilité de faire une carrière à la Marquinhos au PSG, à savoir plus d’une décennie.

« Moi, je ne regarde pas aussi loin. Je ne dis pas non, mais je préfère regarder au plus proche. Et dans les prochaines années, je veux continuer ici, je veux faire des choses inédites ».