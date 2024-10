Affaire Jégou - Auradou : Galthié lâche le verdict !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Fédération française de rugby a lâché sa réponse aux nombreux polémiques qui ont entouré l'équipe de France cet été. Elle a annoncé 26 mesures que les équipes devront respecter pour éviter les dérapages. Quant à un possible retour d'Hugo Auradou et d'Oscar Jégou, Fabien Galthié a assuré que ce n'était pas d'actualité.

Mis en examen pour viol aggravé en réunion, Hugo Auradou et Oscar Jégou sont suspendus à la décision de la justice argentine, qui ne cesse de reporter l’audience de non-lieu. Le camp de la plaignante a déposé un nouveau recours, ce qui a pour effet de décaler la décision. Pour l’instant, elle est prévue pour le 1er novembre. « La date est encore susceptible d’être changée », prévient toutefois le ministère de public de Mendoza. En tout cas, sans décision favorable, il n’est pas question d’imaginer un retour d’Auradou et de Jégou en équipe de France.

XV de France : Dupont valide la prochaine surprise de Galthié ? https://t.co/AfqYEFG46J — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

La FFR annonce la couleur

« On a attendu que la justice fasse son cheminement. Elle les a d'abord libérés en Argentine, ensuite elle les a libérés en France. Maintenant, on attend un possible non-lieu. On a été très clairs, ils ne rejoueront pas tant qu'il n'y a pas de non-lieu. Pour rejouer en équipe de France, il faudra aussi qu'ils aient les performances sportives adéquates » avait prévenu Florian Grill, président de la FFR.

Galthié confirme

En conférence de presse, Fabien Galthié a confirmé la tendance avant les tests de novembre. « Cela se discutera avec le président de la FFR quand on décidera éventuellement de les sélectionner. Pour l'instant, la décision est ferme: ils ne sont pas sélectionnables » a confié le sélectionneur du XV de France dans des propos rapportés par RMC Sport. Dans le même temps, la FFR a présenté 26 mesures aux joueurs dans le but d'éviter de nouveaux dérapages, notamment celle d'interdire la consommation d'alcool.