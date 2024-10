XV de France : Le digne successeur de Ntamack est désigné !

Axel Cornic

Si Antoine Dupont est de retour, le XV de France ne pourra pas compter sur Romain Ntamack, forfait pour toute la tournée de novembre. L’ouvreur du Stade Toulousain est touché au mollet et Fabien Galthié devra donc lui trouver un successeur et si Matthieu Jalibert semble être un choix évident, le débat fait rage autour de ce choix très important.

Plus d’un après ce quart de finale de Coupe du monde perdu d’un point face à l’Afrique du Sud (28-29), Antoine Dupont est de retour en Bleu. L’une des stars des Jeux Olympiques de Paris 2024 a repris du service à XV et sera même capitaine pour la tournée de novembre, avec des test-matchs face au Japon, l’Argentine et la Nouvelle Zélande. Mais qui va l’accompagner à la charnière ?

« Il n’y a pas meilleur ouvreur que Jalibert depuis le début de la saison »

Car son partenaire de toujours ne sera pas là. Blessé au mollet, Romain Ntamack a décidé de ne prendre aucun risque et est donc forfait pour toute la tournée de novembre du XV de France. Mais alors que tout le monde voyait Matthieu Jalibert lui succéder, plusieurs sources font part d’une envie de Fabien Galthié de plutôt aligner Thomas Ramos en 10. « Je dois avouer que je suis un petit peu surpris. Matthieu Jalibert fait un bon début de saison et je crois qu’il mérite de porter le numéro 10 en l’absence de Romain Ntamack » a confié Yann Delaigue, pour Rugbyrama. « Si je m’en remets à ce que je vois tous les week-ends, sincèrement je ne vois pas pourquoi Matthieu Jalibert ne serait pas l’ouvreur titulaire de l’équipe de France en ce moment. Il n’y a pas meilleur ouvreur que lui depuis le début de la saison ».

« La blessure de Ntamack est l’occasion de donner confiance aux joueurs qui sont bons »

Pour l’ancien international tricolore, Galthié ferait une grosse erreur en ne faisant pas confiance à Matthieu Jalibert. « La blessure de Romain Ntamack est aussi l’occasion de donner confiance aux joueurs qui sont bons. Dans le cas où Thomas Ramos serait choisi à la place de Matthieu Jalibert, ça ne serait pas du tout le message envoyé » a assuré Delaigue. « Il y a forcément le risque de la déception pour le joueur mais honnêtement je pense que Matthieu Jalibert est un compétiteur et je ne crois pas qu’une déception lui ferait abandonner quoi que ce soit. Il peut prendre un coup sur la tête bien sûr mais malgré tout la motivation doit rester intacte ».