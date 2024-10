XV de France : Prêt à démissionner ? Galthié lâche ses vérités

Jean de Teyssière

Le XV de France est dans une bonne période. Avec l’arrivée de Fabien Galthié à la tête de la sélection tricolore en 2020, les Bleus ont remporté le tournoi des 6 Nations en 2022 et ont terminé deuxièmes en 2020, 2021, 2023 et 2024. Le jeu proposé est alléchant et malgré les scandales de Mendoza cet été, Galthié n’a jamais pensé à démissionner.

Lors de la tournée d’été en Argentine, le XV de France a créé la polémique à cause de trois de ses joueurs. Melvyn Jaminet a tenu des propos racistes pendant qu’Oscar Jegou et Hugo Auradou étaient accusés de viol. Une soirée qui a totalement échappé au contrôle de Fabien Galthié et de son staff, qui auraient pu décider de démissionner.

XV de France : Elle rêvait de prendre la place de Bernard Laporte ! https://t.co/8zsjXhhsn8 pic.twitter.com/PaEYZ3spUZ — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

«Si j’ai pensé à démissionner ? Surtout pas»

Dans une interview accordée à L’Equipe, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, revient sur les scandales de Mendoza durant la tournée d'été : « Si j’ai pensé à démissionner ? Surtout pas (il le répète deux fois). Évidemment que ça m'a touché, mais je ne peux pas rester touché. Pour revenir à votre question précédente, non, je ne me sens pas fragilisé. Dans ce type de mission, il y a des gros temps forts, et aussi des temps faibles. C'est là qu'il faut être bon et juste. »

« Je n’ai pas pris de vacances cet été»

« Je n'ai pas pris de vacances cet été, justement parce que j'étais totalement engagé, et en pleine puissance, vers l'amélioration de notre cadre de vie, poursuit-il. Je n'ai jamais été aussi convaincu de mon engagement que lors de ce moment dans le local avec les deux joueurs et la police. Ça peut paraître paradoxal, je sais. » Un cadre de vie désormais beaucoup plus strict, avec par exemple l’interdiction de consommer de l’alcool ou encore de ramener des personnes étrangères aux Bleus dans leur lieu de vie.