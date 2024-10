Rugby : Il annonce le prochain prodige du XV de France !

Axel Cornic

Les débats font rage concernant la prochaine liste de Fabien Galthié pour la tournée de novembre, qui opposera le XV de France au Japon, à l’Argentine et à la Nouvelle-Zélande. Il y a notamment un nom qui revient régulièrement depuis quelques semaines et c’est celui de Temo Matiu, troisième-ligne de l’Union Bordeaux-Bègles qui est l’une des grandes révélations de ce début de saison.

La rentrée du XV de France approche à grands pas. Partir du 28 octobre prochain, les internationaux vont retrouver Marcoussis pour préparer une tournée de novembre très attendue après celle chaotique de l’été, en Amérique du Sud. On devrait voir plusieurs cadres revenir comme Antoine Dupont, mais également des nouveaux visages et quelques surprises réservées par Fabien Galthié.

Ça pourrait être le cas de Temo Matiu, l’une des très belles surprises du début de saison de Top 14 qui a tapé dans l’œil de plusieurs observateurs, dont Denis Charvet. « Parfois tu vois des joueurs en deux matches qui te donnent de grosses impressions. Je l’ai vu lors des deux derniers matches et il a marqué trois essais. Il a un gaz, une explosivité, c’est un garçon qui me rappelle Olivier Magne dans son profil. Il n’est pas très technique mais il a un sens du jeu, il se place là où il faut et il a un cardio énorme » a expliqué l’ancien international français, au micro de RMC Sport.

« Yannick Bru le veut en numéro 8 car c’est un numéro 8 d’avenir, il a la taille, le poids. Pour moi c’est un futur grand » a assuré Charvet, persuadé qu’après avoir impressionné en Top 14, Temo Matiu peut également le faire avec le XV de France. « Il a crevé l’écran et tout le monde en parle dans le milieu du rugby. Il est en train de s’imposer dans cette équipe de Bordeaux et il va être la révélation de la saison avec Bordeaux et pourquoi pas avec l’équipe de France ».