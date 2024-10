Rugby : La dédicace spéciale d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

Quand Antoine Dupont décide de régaler, il ne fait pas dans la demi-mesure. Pour son deuxième match de la saison en Top 14 face à la Section Paloise il a encore été à la baguette pour le Stade Toulousain (14-22), avec notamment un geste technique magnifique pour offrir un essai à son talonneur Guillaume Cramont.

Non, SuperDupont n’a rien perdu de son talent. Après plusieurs mois d’absence, Antoine Dupont a retrouvé le XV avec une entrée en jeu tonitruant face à l’ASM Clermont Auvergne le 12 octobre dernier (48-12), avec notamment un triplé pour le Stade Toulousain. Ce week-end il était cette fois titulaire et s’il n’a pas marqué, il a une nouvelle fois crevé l’écran.

XV de France : Dupont de retour, Galthié a déjà tranché ! https://t.co/7NAhXJDBiU pic.twitter.com/SCYtmDSyyG — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

La chistera d’Antoine Dupont

La passe chistera de la star française contre la Section Paloise a en effet fait le tour de la planète rugby en seulement quelques minutes. Même dans l’hémisphère sud, où ces derniers jours certains avaient des doutes au sujet du statut de meilleur joueur au monde d’Antoine Dupont, on a su reconnaitre le grand talent. Et ce n’est que le début, puisque le demi de mêlée a des grandes chances d’être appelé par Fabien Galthié pour la tournée de novembre, plus d’un an après son dernier match avec le XV de France.

« Merci Benji Marshall pour l’inspiration »

Geste technique très prisé, cette chistera avait quelque chose de spécial pour Dupont. Via son compte Instagram, il a en effet tenu à passer une dédicace à Benji Marshall « Magic », une véritable légende du rugby à XIII. « Merci Benji Marshall pour l’inspiration » a écrit la star française de 27 ans, lançant un appel du pied au Néo-Zélandais de 39 ans qui évolue depuis 2021 dans la franchise NRL des South Sidney Rabbitohs. Certains y voient d’ailleurs un message caché, avec le joueur du Stade Toulousain qui pourrait se laisser tenter par le XIII après avoir gagné à 7 et à XV.