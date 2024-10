Top 14 : Antoine Dupont a encore fait des siennes !

Axel Cornic

De retour depuis le week-end dernier, Antoine Dupont a déjà trouvé sa vitesse de croisière en Top 14. Titulaire avec le Stade Toulousain ce samedi, le demi de mêlée de 27 ans a grandement participé à la victoire sur la Section Paloise (14-22), avec notamment un geste de magicien qui fait déjà le buzz.

Certains étaient inquiets pour Antoine Dupont. Il faut dire qu’on ne l’avait plus vu à XV depuis la dernière finale du Top 14 le 28 juin dernier et qu’entre-temps, il a profité de très longues vacances. Mais ces doutes ont été totalement balayés d’un revers, puisque le talent de la star française est toujours bien là.

Another week, another Dupont highlightpic.twitter.com/KvChb9Nh2K — Paul Eddison (@pauleddison) October 19, 2024

Dupont est bien de retour

Il a n’a en effet fallu attendre qu’une poignée de minutes pour voir Dupont planter son premier essai de la saison le week-end dernier, lors de son entrée en jeu face à l’ASM Clermont Auvergne. Rebelote seulement quelques minutes plus tard et comme on dit, jamais deux sans trois, puisqu’il en a planté un autre pour parachever une prestation magistrale. Ce samedi il était de retour face à la Section Paloise, mais s’il n’a pas marqué de triplé, il a tout de même éclaboussé la rencontre de sa classe.

Une chistera pour régaler face à Pau

A la baguette durant tout le match, Antoine Dupont s’est notamment illustré sur une magnifique passe chistera pour l’essai de Guillaume Cramont, à la 64e minute. Geste technique très prisé, cette passe dans le dos n’a pas mis longtemps à faire le tour de la planète rugby ! C'est notamment le cas sur les réseaux sociaux où l’on commence décidément à manquer de superlatifs pour décrire le jeu de la star du Stade Toulousain. Mais on se demande surtout si Fabien Galthié a pu la voir, lui qui va annoncer dans seulement quelques jours la liste de joueurs qui rejoindront le XV de France pour la tournée de novembre, avec des matchs face au Japon, l’Argentine et la Nouvelle-Zélande.