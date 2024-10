Top 14 : Il snobe Dupont pour l’UBB et explique pourquoi

Jean de Teyssière

L’UBB a commencé la saison de Top 14 sur les chapeaux de roue. Yoram Moefana, le trois-quart centre a également affiché un excellent niveau de jeu et il était convoité par l’équipe d’Antoine Dupont, le Stade toulousain. Finalement, il a choisi de prolonger jusqu’en 2028 avec l’UBB, avec qui il se sent bien.

Lors de la dernière finale du Top 14, l’UBB avait pris une sacrée raclée contre le Stade toulousain. Défaite 59-3 et une première expérience en finale qui a vite tourné au vinaigre. Mais dans la capitale mondiale du vin, on sait évidemment changer le vinaigre en vin et le début de saison de l’UBB en est la preuve.

«À l’UBB, on m’a encouragé à prendre le leadership»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama, le joueur de l’UBB, Yoram Moefana, évoque son statut changeant avec le XV de France : « Si j’ai la chance d’être sélectionné et de commencer les matchs, oui je me sens prêt. J’ai beaucoup évolué, j’ai pris confiance notamment sur la prise de parole. Yannick (Bru) m’a encouragé à prendre le leadership, à parler plus. Ça me fait du bien, dans ma vie quotidienne et sur le terrain. Et finalement j’aime plutôt bien ça. Je prends plus de plaisir à répondre aux interviews par rapport à mes débuts où je ne faisais quasiment pas de phrases (rires). Je me sens un peu à l’aise quand je parle. Donc oui avec les Bleus, je suis prêt à prendre un peu plus la parole. »

«C’est difficile de dire non au Stade toulousain»

Le natif de Nouméa est également revenu sur sa récente prolongation avec l’UBB : « C’est le club dans lequel j’ai fait mes premiers pas en Top 14. Mon choix s'est surtout fondé sur mon attachement au club. L’arrivée de Yannick Bru et de son staff a pesé aussi. Le projet me plaisait et je souhaitais vraiment prolonger l’aventure ici. L’objectif c’est d’aller chercher un titre pour l’UBB. Je crois fort en cette équipe. Pour tous les joueurs, c’est difficile de dire non au Stade toulousain. Mais j’ai vraiment envie que cette génération ramène un titre à Bordeaux. C’est dur de se dire qu’on peut refuser le Stade Toulousain, le club qui a le plus de titres mais je me sens bien à Bordeaux. »