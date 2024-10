Accident à la Dupont, «c’est un attentat»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'UBB va devoir faire sans Nicolas Depoortere dans les prochaines semaines. Victime d'une fracture du plancher orbital samedi dernier face à Perpignan, comme Antoine Dupont lors de la dernière Coupe du monde, le joueur a été opéré avec succès ce jeudi. Questionné sur l'état de santé de son fils, Alexandre Depoortère n'a pu masqué sa colère.

L’année 2024 de Nicolas Depoortere est, peut-être, déjà terminée. Victime d’un plaquage violent lors de la rencontre face à Perpignan, le joueur a brièvement perdu connaissance sur le terrain avant de sortir sur civière. Le membre de l’UBB souffre d’une fracture du plancher orbital, tout comme Antoine Dupont lors du dernier Mondial. Son absence est estimé à six semaines.

« Il va maintenant vivre avec cette plaque »

Lors d’un entretien accordé à France-Bleu, son père a donné des nouvelles de son fils, opéré ce jeudi. « Tout va bien. Il vient de rentrer et il se repose désormais. Il va maintenant vivre avec cette plaque et il verra par la suite quand il souhaite l’enlever, peut-être d’ici un an. C’est un peu la même chose qu’Antoine Dupont lors de la dernière Coupe du monde » a confié Alexandre Depoortere.

Le clan Depoortère affiche sa colère

Mais profondément marqué et choqué par la scène, il déplore la passivité du corps abitral. « Nous étions à 30 mètres et on a vu que ça avait tapé très fort. On a très vite compris : boum, cassé ! Je tiens d’ailleurs à remercier le staff de l’UBB pour sa réactivité contrairement aux 42, 43 secondes qu’il a fallu à l’arbitre pour arrêter le jeu mais bon, c’est une autre histoire. Tout le monde a vu les images, c’est un attentat ! Ce n’est pas un fait de jeu. C’est incompréhensible. On parle de la sécurité des joueurs du matin au soir, et c’est très bien, on sait aussi que c’est un sport de combat, on sait qu’il y a des risques mais là franchement, c’est indéfendable » a-t-il déclaré.