Rugby : Antoine Dupont éclipsé par une autre star du XV de France !

Axel Cornic

Absent depuis la finale de la saison dernière, Antoine Dupont a enfin retrouvé le Top 14. Et de quelle manière, puisqu’il est entré en jeu avec le Stade Toulousain face à l’ASM Clermont Auvergne en marquant trois essais en une dizaine de minutes (48-14). Une prestation XXL, qui a toutefois été éclipsée par la démonstration d’un autre protégé de Fabien Galthié avec le XV de France.

Certains pensaient qu’il allait avoir un peu de mal à reprendre après son passage à 7 et surtout, après des vacances prolongées. Mais pour son premier match de la saison en Top 14, Antoine Dupont a balayé tous les doutes à son sujet. Il ne lui a suffit d’ailleurs que de quelques minutes pour planter son premier essai…

Rugby - Urios : Sa réaction improbable sur Antoine Dupont ! https://t.co/cTxi76HaV9 pic.twitter.com/oapcdBQ0On — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

Le festival Dupont

Et ce n’est pas tout, puisqu’il a récidivé quelques minutes plus tard et par deux fois ! Une véritable démonstration qui a impressionné tous les observateurs du rugby français et qui n’ont sans aucun doute pas échappé à Fabien Galthié. Car après son come-back avec le Stade Toulousain, tout le monde attend désormais son retour en sélection. Et ça commence à dater, puisque la dernière fois que l’on a vu Antoine Dupont avec le maillot du XV de France, c’était lors de ce fameux quart de final de Coupe du monde perdu sur le fil face à l’Afrique du Sud (28-29), le 15 octobre 2023.

Penaud a fait mieux ?

Il n’y avait pourtant pas que Dupont et le Stade Toulousain ce week-end ! Une autre star du XV de France a en effet brillé et il s’agit de Damian Penaud, lui aussi de retour après deux journées d’absence. L’ailier de 28 ans a grandement participé à la large victoire de l’UBB sur Perpignan (66-12), mais alors qu’on le connaissait finisseur il s’est plutôt montré altruiste, avec pas moins de 4 passes décisives lors de cette rencontre. L’outil de statistique OptaJonny nous apprend que c’est le premier joueur à faire trois passes décisives ou plus en cette saison 2024/2025, dépassant ainsi un certain Antoine Dupont qui gardait ce primat depuis deux saisons.