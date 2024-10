Retour XXL pour Antoine Dupont, il a fait encore mieux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après de longues vacances bien méritées après les Jeux Olympiques, Antoine Dupont a enfin rejoué avec le Stade Toulousain. Et quel retour de la part du médaillé d'or ! En effet, face à Clermont, le demi de mêlée français a inscrit un triplé. Décisif 3 minutes après son entrée en jeu, Antoine Dupont aura mis 9 minutes entre son premier et troisième essai. Une performance XXL, mais loin d'être historique.

Samedi soir, en Top 14, le Stade Toulousain accueillait Clermont et cela s'est soldé par une large victoire des joueurs d'Ugo Mola (48-14). L'une des attractions de cette rencontre était le grand retour à la compétition d'Antoine Dupont. En vacances suite aux Jeux Olympiques, le médaillé d'or avait repris l'entraînement il y a quelques jours et le voilà qu'il figurait déjà sur la feuille de match. Remplaçant au coup d'envoi, Antoine Dupont est entré en cours de match et il ne lui aura pas fallu longtemps pour montrer à nouveau toute l'étendue de son talent.

Un triplé en 9 minutes pour Antoine Dupont

Face à Clermont, Antoine Dupont a signé un retour XXL avec le Stade Toulousain. En effet, il n'aura fallu que 3 minutes au demi de mêlée pour se mettre en évidence et marquer un essai. Le premier d'une série de 3 pour Dupont. En effet, le médaillé olympique a fini la rencontre avec un triplé, et entre le premier et le troisième essai, il s'est seulement écoulé 9 minutes. Quelle performance donc pour Antoine Dupont, mais il y a eu encore mieux. En 2016, Gabriel Lacroix avait un inscrit un quadruplé avec La Rochelle contre Bayonne. Et entre le 2ème et 4ème essai de l'ailier, il n'y a eu que 6 minutes, soit 3 minutes de moins qu'Antoine Dupont.

« Le triplé ? C’est anecdotique »

Retour XXL donc pour Antoine Dupont. Après la rencontre, le joueur du Stade Toulousain avait d'ailleurs pris la parole et avait alors confié : « Ça fait plaisir de revenir. J’ai bien profité des vacances. A chaque fois que je revenais à l’entrainement j’avais envie d’être sur le terrain. Je suis revenu avec de l’enthousiasme et commencer par un tel match avec beaucoup d’envie, ça fait plaisir. Il y a toujours des évolutions, quelques nouvelles têtes, mais l’idée de base du jeu du Stade-Toulousain est toujours la même. Les initiatives reviennent vite et même si je n’étais pas là depuis plusieurs mois, j’ai l’impression d’être parti hier. Le triplé ? C’est anecdotique. J’essaye d’être au bon endroit au bon moment. Ce ne sont pas les essais les plus durs de ma carrière mais ça fait 5 points à chaque fois. Ange Capuozzo me décale au bon endroit. Je suis aligné dans l’action collective et c’est le plus important ».