Rugby - Antoine Dupont : Il crie au scandale de dopage !

Arnaud De Kanel

La nouvelle démonstration de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie réveille les soupçons. Certains remettent en cause les performances du Slovène et l'accusent de dopage. Cyrille Guimard trouve injuste que Pogacar soit immédiatement accusé en raison de sa domination à l'inverse d'Antoine Dupont, également dominateur dans son sport mais épargné par les soupçons de dopage. L'ancien coureur suggère même « d'ouvrir les vrais dossiers du dopage dans le rugby. »

Les champions ont brillé ce week-end. Samedi, Tadej Pogacar a écrasé le Tour de Lombardie, reléguant Remco Evenepoel à plus de trois minutes. Quelques heures plus tard, c'était au tour d'Antoine Dupont de briller pour son grand retour avec le Stade Toulousain. Entré en jeu en cours de match, le demi de mêlée a inscrit un triplé retentissant. Ses dix semaines de vacances lui ont visiblement fait le plus grand bien et l'écart avec les autres joueurs s'est visiblement agrandi. Pour autant, il échappe aux accusations infondées de dopage à l'inverse de Tadej Pogacar. Et cela commence à irriter Cyrille Guimard.

Top 14 : Dupont va imiter Mbappé ? Une grande crainte révélée https://t.co/NMCGW89G8K pic.twitter.com/ptyM0lC3MP — le10sport (@le10sport) October 14, 2024

«Ouvrez les vrais dossiers du dopage dans le rugby»

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France appelle à se pencher sur le dopage dans le rugby. « Dopage ! Quelle est la différence entre Dupont et Pogacar ? Pogacar est obligatoirement dopé. Dupont est une idole. Ouvrez les vrais dossiers du dopage dans le rugby », a écrit Cyrille Guimard sur X. Vendredi, avant d'écraser le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar s'était d'ailleurs défendu des accusations dont il fait l'objet en indiquant que le cyclisme « était victime de son passé ».

«Le cyclisme est victime de son passé»

« Il y aura toujours de la jalousie, des soupçons, je ne peux rien faire contre ça. Le cyclisme est victime de son passé lorsque des coureurs faisaient tout pour être meilleurs, quitte à risquer leur santé et leur vie. Pas seulement les vainqueurs. Des coureurs dont on ne connaît même pas le nom rencontrent aujourd’hui des problèmes de santé ou ont des problèmes psychologiques à cause de ce qu’ils ont pris il y a 30 ans. Le cyclisme souffre de ces années », avait alors déclaré Tadej Pogacar.