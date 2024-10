Rugby : L’effroyable blessure en Top 14, l’UBB sort du silence

Jean de Teyssière

C’était la fête à Bordeaux, au stade Chaban-Delmas. Face à de bien pâles joueurs de Perpignan, l’UBB a remporté largement son match, 66-12. Dix essais marqués, un bonus offensif de décroché et la première place du classement. Mais une ombre est venue ternir le tableau avec l’énorme choc à la tête subi par Nicolas Depoortere. Le trois-quart centre est sorti sur civière et Yannick Bru, le manager bordelais, a donné de ses nouvelles après la rencontre.

L’UBB continue sa montée en puissance. Hormis lors de la finale du Top 14 catastrophique face à Toulouse en juin dernier (défaite 59-3), les hommes de Yannick Bru font partie des meilleures équipes de ce championnat. Lors des six premières rencontres, l’UBB a remporté cinq matchs, décroché trois bonus et se pose déjà comme un sérieux concurrent au titre. Mais les joueurs de l'UBB vont devoir se passer de l’une de leur pépite.

L’énorme choc subi par Depoortere

On joue la 44ème minute, le stade Chaban-Delmas est baigné par une lumière qui réchauffe l’échine et l’UBB déroule tranquillement, menant alors 31-0. Mais à cet instant, sur un ballon anodin dans le camp bordelais, Nicolas Depoortere est victime d’un choc violent à la tête. Apaisai Naqalevu, le trois-quart centre perpignanais est logiquement exclu et Depoortere restera de longue minute au sol, avant d’être évacué sur civière, les cervicales protégées par une minerve.

La sortie sur civière de Nicolas Depoortere après un terrible choc subit à la tête 🥺



«C’est vraiment le gros point noir»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama, Yannick Bru, le manager de l’UBB, évoque cette grave blessure de Nicolas Depoortere : « Je vais avoir une pensée pour Nicolas Depoortere qui est à l’hôpital actuellement. C’est vraiment le gros point noir de l’après-midi. Si les cervicales sont touchées ? Non non, au-delà d’être un petit peu inconscient qui laisse penser à une belle commotion, on attend les examens médicaux mais notre médecin pense qu’il y a probablement une petite fracture au niveau de la face. Je ne sais pas où exactement et je ne me prononce pas car j’attends le résultat des examens en cours. »