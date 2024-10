Top 14 : Après l'exploit, l'UBB a frôlé la catastrophe

Jean de Teyssière

L’Union Bordeaux-Bègles aura connu une semaine pleine d’émotions ! Moins d’une semaine après l’exploit de repartir gagnant de Toulouse, les hommes de Yannick Bru accueillait au stade Chaban-Delmas l’Aviron Bayonnais pour un match a priori facile. Mais au final, l’UBB s’est fait très peur mais repart avec la victoire (30-27) et regardera les matchs de ce dimanche à la place de leader.

Il faisait beau et presque chaud à Bordeaux ce samedi. Les derniers finalistes du Top 14 accueillait l’Aviron Bayonnais, moins d’une semaine après leur exploit face au Stade toulousain. Mais les hommes de Yannick Bru ont tout fait pour se rendre le match difficile et auraient même pu perdre la rencontre. Heureusement pour eux, les Bordelos-Béglais repartent avec la victoire et s’assoient même provisoirement sur la première place du podium.

«Difficile de se remobiliser après un exploit à Toulouse»

Ils étaient soulagés, les joueurs bordelais, après la difficile victoire arrachée face à Bayonne (30-27). Jean-Baptiste Poux, l’entraîneur de la mêlée de l’UBB, a analysé la rencontre de son équipe, dans des propos rapportés par France Bleu Gironde : « On a vécu un après-midi difficile. On a manqué de justesse dans notre jeu. On a eu beaucoup de déchets. C'est humain, un manque de concentration. C'est difficile de se remobiliser après un exploit à Toulouse. Au final on s'est mis en danger tout seuls. On s'est laissé un peu griser, le stade plein, le soleil. »

«On aurait pu tomber dans le piège»

« On aurait pu tomber dans le piège. On était averti, on semble dominer mais on fait des maladresses qui les remettent dans le match, peste Poux. Ce sont des petits détails en touche, dans les rucks. Comme il n'y a pas de petite équipe dans ce Top 14, heureusement qu'on gagne. Il faut que cela nous serve de leçon. » Prochain rendez-vous pour Bordeaux en Top 14, samedi prochain, face à Perpignan. Bayonne recevra La Rochelle.