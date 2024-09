Top 14 : L'UBB répond cash au Stade Toulousain

Arnaud De Kanel

Grosse surprise en Top 14. Après 33 matchs sans défaite à Ernest-Wallon, le Stade Toulousain a chuté face à l'UBB. Les Girondins ont réussi à se venger de l'humiliation de la dernière finale de Top 14, mais également des propos peu élogieux prononcés par Clément Poitrenaud. Yannick Bru a d'ailleurs répondu à son homologue après la rencontre.

Le Top 14 a un nouveau leader depuis dimanche soir. Grâce à sa victoire face au Stade Toulousain, l'UBB prend les commandes du championnat. Une victoire probante des Girondins qui tiennent enfin leur match référence face à l'ogre du championnat. Yannick Bru en a donc profité pour répondre à Clément Poitrenaud.

«Les "Galactiques" ce sont ceux qui gagnent les matchs qui comptent»

« Parlez-vous entre vous des "Galactiques" de la ligne arrière de l’UBB ? Sur le ton de la plaisanterie seulement. Pour moi les "Galactiques" ce sont ceux qui gagnent les matchs qui comptent », avait déclaré l'entraîneur des trois-quarts toulousains avant le choc face à l'UBB. Un manque de respect pour le coach girondin.

«Je trouve que cela ne se fait pas et que cela manquait de respect et de classe»

« C’est une nouvelle énergie et de nouveaux objectifs. L’effectif a changé aussi, on veut aussi monter les marches petit à petit. On s’était préparé pour cela avec beaucoup d’humilité… Justement, je connais Clément (Poitrenaud), franchement c’est quelqu’un d’humble et de travailleur. J’ai été surpris de la petite phrase qu’il a lâchée sur nous. Je trouve que cela ne se fait pas et que cela manquait de respect et de classe. Forcément, nous avons été un peu vexés. Moi, par contre, je sais qu’il ne faut pas manquer d’humilité car la machine rouge et noire pourra nous broyer d’autres fois. Il faut rester lucide, les joueurs peuvent être fiers d’eux parce qu’ils ont coché les cases annoncées dans la semaine », a déclaré Yannick Bru dans des propos relayés par Rugbyrama. Une belle revanche pour les Bordelais, piqués dans leur orgueil après cette sortie de Clément Poitrenaud.