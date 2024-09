Top 14 : Urios lâche un coup de pression

Arnaud De Kanel

L'ASM Clermont Auvergne a signé sa deuxième victoire de la saison samedi face à Bayonne (26-10) et occupe la troisième place du Top 14. Un début de saison plus que correct pour des Clermontois qui se cherchent encore. Mais prudence, la patience de Christophe Urios a ses limites et l'entraineur espère que la période de rodage ne va pas s'éterniser.

L'ASM de Christophe Urios s'en sort plutôt bien depuis le lancement de cette nouvelle saison de Top 14. Les Auvergnats sont troisièmes grâce à leur victoire sur Bayonne mais tout n'est pas du goût de leur coach, remonté après un manque de maitrise criant.

«Il reste du travail»

« J’ai apprécié le résultat, le bonus offensif et le fait de ne pas avoir de blessés. J’ai également aimé nos mouvements de grande classe… par moments. Et tout le reste je n’ai pas apprécié. On est en rodage. On est tellement au-dessus du match qu’on ne doit pas se faire peur. On a perdu quatre ballons en zone de marque et ce n’est pas possible ! Et cela s’appelle l’exigence. On a un boulot à faire sur cet équilibre entre avants et trois-quarts. On doit marquer plusieurs fois et la fin de match n’est pas bonne. Il reste du travail », a déclaré Christophe Urios dans des propos relayés par Rugbyrama. Les séquences de touches ont également déplu au Montpelliérain.

«On a besoin d’élever notre niveau sur l’exigence»

« On met le talonneur en difficulté et ce n’est pas possible. On est au troisième match de la saison, tout le monde est en rodage, joueurs et staff, mais on a besoin d’élever notre niveau sur l’exigence. J’espère que nous ne sommes pas une équipe de semaine, qui s’entraîne bien. Cela me frustre parce qu’il y a tellement de qualités dans ce groupe. Je fonctionne sur des cycles de quatre matchs, donc on verra après le déplacement à Perpignan, où ce n’est jamais simple de gagner. C’est à ce moment-là que nous verrons si nous sommes dans nos temps de passage », a ajouté Christophe Urios.