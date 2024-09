Top 14 : Après Dupont, un joueur de l'UBB est envoyé en NFL !

Arnaud De Kanel

Soirée historique pour l'UBB à Toulouse ! Les Unionistes ont fait chuter leur bête noire pour la première fois dimanche soir en clôture de la quatrième journée de Top 14. Privés d'Antoine Dupont, parti en NFL s'entrainer avec les Chargers de Los Angeles, les Toulousains ont vu leurs derniers espoirs s'envoler après une pénalité transformée par Mateo Garcia. Sur le ton de l'humour, Yannick Bru a déclaré que son joueur était prêt à filer en NFL.

L'UBB a brisé la malédiction. Le club girondins a été gagné à Toulouse pour la première fois de son histoire dimanche. Antoine Dupont était encore absent côté toulousain, lui qui s'entraine actuellement avec les Chargers de Los Angeles, une franchise de NFL. La ligue de football américain était mêmes sur les lèvres de l'UBB dimanche soir après la rencontre.

«Mateo a un gros coup de pied et se sent de la prendre»

Auteur de la pénalité de la gagne, Mateo Garcia a assuré à longue distance. « Je me prends un petit coup sur le ruck. On sait que d’aussi loin c’est un peu plus compliqué pour Matthieu et Mateo est frais, il vient de rentrer. Donc nous réfléchissons intelligemment. Mateo a un gros coup de pied et se sent de la prendre. Ça nous permet aussi de souffler si elle ne passe pas. Ce n’est que bonus de la prendre », souligne notamment Maxime Lucu. De son côté, Yannick Bru a ironisé sur le héros de la soirée, indiquant qu'il était prêt à filer en NFL.

Bru envoie Garcia en NFL

« Il est prêt à entrer en NFL ! On est très content de lui, nous avons fait un banc 6-2 vu qu’il peut couvrir l’arrière et l’ouverture. C’est un de nos meilleurs joueurs face aux perches et on savait que cela pouvait se jouer là-dessus. C’est chouette, il a pris ses responsabilités mais on ne lui en aurait pas voulu si elle n’était pas passée. Le début de saison n’est pas simple pour lui avec le recrutement de Joey Carbery mais on n’oublie pas Mateo qui a aussi été très important pour nous la saison dernière. Il aura aussi des moments pour s’exprimer et amener son talent à l’équipe », a déclaré le coach de l'UBB.