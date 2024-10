Top 14 : Antoine Dupont s’enflamme pour son retour fracassant !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après de longues vacances passées notamment du côté des États-Unis, Antoine Dupont était de retour avec le Stade Toulousain ce samedi soir. Entré en jeu en seconde période contre Clermont, l’international tricolore n’a pas traîné avant de s’illustrer en inscrivant trois essais en seulement neuf minutes. De quoi logiquement l’enthousiasmer au coup de sifflet final.

Trois mois et demi après son dernier match sous le maillot du Stade Toulousain, Antoine Dupont a fait son retour sur les pelouses de Top 14 ce samedi soir à l’occasion de la réception de Clermont (48-14), et avec la manière ! Entré en seconde période, le médaillé d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024 a marqué les esprits en inscrivant trois essais en l’espace de neuf minutes. Difficile de rêver mieux pour l’international tricolore de 27 ans, heureux d’avoir pu participer à la large victoire du Stade Toulousain.

Top 14 : Dupont est «différent», Urios se lâche ! https://t.co/6xWizOsTNA pic.twitter.com/y1YLgFlLwQ — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

« J’ai l’impression d’être parti hier »

« Ça fait plaisir de revenir. J’ai bien profité des vacances. A chaque fois que je revenais à l’entrainement j’avais envie d’être sur le terrain. Je suis revenu avec de l’enthousiasme et commencer par un tel match avec beaucoup d’envie, ça fait plaisir. Il y a toujours des évolutions, quelques nouvelles têtes, mais l’idée de base du jeu du Stade-Toulousain est toujours la même. Les initiatives reviennent vite et même si je n’étais pas là depuis plusieurs mois, j’ai l’impression d’être parti hier », a réagi Antoine Dupont au micro de Canal+, rapporté par Blog-RCT.

« Je suis aligné dans l’action collective et c’est le plus important »

« Le triplé ? C’est anecdotique. J’essaye d’être au bon endroit au bon moment. Ce ne sont pas les essais les plus durs de ma carrière mais ça fait 5 points à chaque fois. Ange Capuozzo me décale au bon endroit. Je suis aligné dans l’action collective et c’est le plus important », estime le joueur du XV de France.