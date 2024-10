Rugby - Urios : Sa réaction improbable sur Antoine Dupont !

Axel Cornic

Loin du XV depuis la dernière finale du Top 14, Antoine Dupont a fait un retour fracassant lors de la 6e journée. Entré en jeu face à l’ASM Clermont Auvergne, la star du rugby français a marqué trois essais en une dizaine de minutes, participant grandement à la large victoire du Stade Toulousain… laissant Christophe Urios sans voix.

C’était l’événement du week-end. Après avoir fait un passage plus que réussi au rugby à 7 avec une médaille d’or aux Jeux Olympique de Paris 2024, Antoine Dupont est enfin revenu au XV. Sur le banc avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée est entré en jeu un peu après le début de la deuxième mi-temps lors de la réception de l’ASM Clermont Auvergne et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait forte impression.

Le retour d’Antoine Dupont en #TOP14 a laissé Christophe Urios… sans mots 😅 pic.twitter.com/SoYHtmLXez — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 15, 2024

SuperDupont est de retour

Quatre minutes chrono après son entrée en jeu, Dupont passe la ligne d’en-but clermontoise avec un départ au ras après un ruck. Il ne fallait pas cligner des yeux, puisque six minutes plus tard rebelote, avec un festival de chisteras et le joueur de 27 ans qui se retrouve au bon endroit au bon moment pour s’offrir un deuxième essai. Cerise sur le gâteau avec un troisième essai de quasiment 100m, puisque Ange Capuozzo tape un long coup de pied que le Français ramasse un peu plus loin, prenant de vitesse toute la défense de Clermont.

« Un mot sur qui ? »

La prestation a été unanimement salué par la planète rugby, mais forcément du côté de l’ASM on aurait bien aimé voir Antoine Dupont prolonger un peu ses vacances ! Interrogé sur la prestation du joueur qu’il a eu sous ses ordres au Castres Olympique par le passé, Christophe Urios n’a d’ailleurs pas trouvé les mots, dans une séquence qui n’a pas manqué de faire parler. « Un mot sur qui ? » a lancé le coach clermontois au journaliste qui lui a posé la question, avant d’enchaîner des grommellements incompréhensibles et finalement prendre congé de l’assistance présente lors de la conférence de presse d’après-match.